Nectar d'Hercule : voici comment préparer la boisson ultra protéinée qui augmente la masse musculaire

Le "nectar d'Hercule" est un shaker ultra-protéiné qui permet d'apporter les nutriments nécessaires à une bonne pratique du sport.

Que ce soit dans la performance sportive ou simplement dans le bien-être au quotidien et le maintien en forme, la masse musculaire est fondamentale. En effet, c'est elle qui permet de maintenir les articulations en place et de limiter les blessures durant un effort physique. Elle est aussi essentielle à l'activité quotidienne et au maintien du corps en bonne santé.

Afin d'entretenir sa masse musculaire, l'exercice physique est fondamental, mais ne suffit pas. Il faut en effet adapter son alimentation afin de l'équilibrer et d'apporter aux muscles une quantité suffisante de protéines et d'hydratation. Un manque d'eau et de sels minéraux peut en effet provoquer des crampes pendant l'effort, et des courbatures post exercice.

Depuis de nombreuses années, différentes marques proposent, en parapharmacie ou sur internet, des mélanges hyper protéinés afin d'augmenter sa masse musculaire, avec plus ou moins de réussite. Pourtant, il existe des solutions entièrement naturelles afin d'apporter aux muscles la quantité nécessaire de protéines et augmenter la masse et la résistance des muscles.

© 9dreamstudio, 123RF

Baptisée "le nectar d'Hercule", une nouvelle boisson maison contient notamment un taux très élevé de protéines, avec peu de graisses saturées. Ce shaker ne contient également que des produits naturels et se prépare directement chez soi. Son nom rappelle directement le mythe grec d'Héraclès, Hercule en romain, un demi-dieu, fils de Zeus, connu pour avoir une force immense.

Le "nectar d'Hercule" est une boisson préparée au shaker. Pour la préparer, il suffit de mélanger et de mixer une banane, une tasse de lait d'amande, des fruits rouges, une cuillère de beurre de cacahuètes, une demi tasse de yaourt grec et une cuillère de graines de chia. Le résultat apporte directement une quantité non négligeable de protéines et de fibres, qui permettent la réparation et le renforcement des muscles.

Alors que de plus en plus de personnes pratiquent une activité physique, la gestion d'une alimentation variée et équilibrée est complémentaire et permet de ne pas se blesser ou avoir des répercussions négatives du sport sur sa qualité de vie. Il ne faut ainsi pas incorporer de nouvelles sources de nutriments dans son alimentation sans avis de spécialiste dans le cas d'une préparation sportive par exemple.