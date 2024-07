"Pour ma sécurité et le respect de mon corps" : l'expérience intime traumatisante d'Estelle Nze Minko en Hongrie

La capitaine de l'équipe de France de handball a pris une décision très forte sur sa vie.

Peut être que le grand public ne la connaît pas, pourtant, elle sera l'une des stars françaises des Jeux olympiques de Paris. La capitaine du handball français Estelle Nze Minko rêve d'une seule chose : remporter la médaille d'or lors du tournoi féminin des JO 2024 et revivre les émotions des dernières olympiades de Tokyo, où la France avait déjà triomphé.

Les Bleues devront réaliser un parcours irréprochable pour y parvenir et elles pourront compter sur leur capitaine, qui évolue dans un club hongrois (Györ) depuis quelques temps désormais. Et c'est notamment parce qu'Estelle Nze Minko vit en Hongrie que la percée de l'extrême droite lors des dernières élections législatives en France l'a particulièrement touchée. Elle s'est d'ailleurs permis d'évoquer une expérience très personnelle dans la Hongrie de Viktor Orban.

La prise de position d'Estelle Nze Minko a été très remarquée et est, il faut le dire, très forte, puisque c'est un évènement bien précis qu'elle a relaté il y a quelques semaines. "Il y a quelques années, j'ai voulu avorter et l'avortement est très compliqué en Hongrie. Il est autorisé mais très complexe et du coup pour ma sécurité et le respect de mon corps, pour avoir des conditions dignes et respectueuses, j'ai dû passer la frontière et aller le faire en Autriche", raconte-t-elle.

"Donc, quand je parle, je sais de quoi je parle et c'est pour cela que je ne souhaite à personne que ça arrive". Si le RN n'est finalement pas arrivée au pouvoir en France, rappelons pour le contexte que Jordan Bardella a défendu "le droit fondamental à disposer de son corps" et que la situation aurait donc, probablement, été différente avec la Hongrie.

Estelle Nze Minko n'est pas du genre à garder sa langue dans sa poche, elle le fait aussi pour la cause féminine de façon générale. "Il y a évidemment dans la société des sujets tabous, dérangeants", consent-elle. "Maintenant, je considère que si j'ai dû traverser certaines épreuves, il y a certainement beaucoup d'autres filles qui ont dû les vivre aussi et si je peux apporter une aide, cela me tient à cœur." En novembre 2019, elle a également lancé sa "V Box", une boîte dont tous les produits sont issus d'initiatives fondées par des femmes.