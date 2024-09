Pas besoin de matériel, cet exercice rapide permet d'affiner son corps simplement

Pas le temps, pas de matériel... Cet exercice tonique va vous permettre d'affiner votre silhouette en toute simplicité.

"J'ai pas le temps", "Je n'ai aucun accessoire à la maison"... Les excuses pour ne pas faire de sport sont nombreuses. Si le rythme dans la journée et la vie de famille à côté peuvent être des obstacles évidents, certaines excuses, elles, relèvent plus de la mauvaise foi. Car il existe quelques alternatives rapides pour pouvoir faire son sport, sans non plus réaliser de gros investissements financiers.

Si vous en avez marre de manquer de tonicité, si vous voulez perdre du poids, un type d'exercice particulier va vous permettre de vous aider dans cet objectif. Il s'agit au passage de la meilleure façon de gagner en masse musculaire selon les experts de la Harvard School of Health. Rien que ça.

Ce type d'exercice, c'est tout simplement, "l'entraînement au poids du corps", une forme de musculation qui exploite, comme son nom l'indique, le poids du corps, à l'inverse de celle utilisant des accessoires ou des machines. D'après un rapport publié par les chercheurs américains dans Physiology and Behavior, c'est en effet la manière la plus efficace de se tonifier et de gagner en masse musculaire. Pour arriver à ce résultat, ils se sont basés sur deux études complètement différentes.

La première, évoque des résultats significatifs des exercices au poids du corps sur un groupe de jeunes femmes, après 10 semaines d'entraînement. Les chercheurs ont pu constater une amélioration de la capacité aérobique (33 %) et une amélioration de l'endurance musculaire, en particulier dans la zone centrale (augmentation de 11 %) et dans la partie inférieure du corps (augmentation de 6 %).

Les deuxièmes éléments qui permettent de valider ces conclusions proviennent d'une étude japonaise menée sur des sexagénaires. Pendant 10 mois, ils ont suivi une routine de huit exercices au poids du corps pour le bas du corps. À la fin de l'expérience, tous avaient gagné 15% de masse musculaire.

Parmi les exercices d'un entraînement au poids du corps, on retrouve : les squats, le gainage, les pompes, les burpees, les fentes ou encore le pont. Que des exercices que vous pouvez réaliser rapidement chez vous, sans matériel. Dans le détail, l'exercice au poids du corps permet notamment de travailler tous les groupes musculaires, il renforce les muscles utilisés dans les activités quotidiennes, il améliore l'équilibre et la coordination en impliquant les muscles stabilisateurs et aide à renforcer les abdominaux et les muscles du bas du dos.