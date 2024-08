Kylian Mbappé est meilleur avec cet instrument de musique, il a même fait le Conservatoire

Kylian Mbappé est la grande recrue de l'été au Real Madrid. Mais l'attaquant français n'est pas seulement doué avec un ballon.

L'attaquant star de l'équipe de France Kylian Mbappé a rejoint cet été le Real Madrid, quittant libre le Paris Saint-Germain et mettant fin à un feuilleton qui dure depuis l'été dernier. Après sept saisons dans le club de la capitale et 256 buts inscrits en 308 match, le joueur de 25 ans va découvrir pour la première fois un nouveau championnat après avoir été formé à Monaco avant de rejoindre le PSG.

Champion du monde en 2018 avec les Bleus, Kylian Mbappé est devenu le capitaine de l'équipe de France après la coupe du monde 2022 et la retraite d'Hugo Lloris. S'il a remporté six fois le championnat de France avec le PSG, et une fois avec l'AS Monaco, Kylian Mbappé n'a accédé qu'une seule fois à la finale de la Ligue des champions avec le club parisien et n'a jamais remporté la compétition. Il arrive au Real avec l'ambition d'enfin remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Mais si Kylian Mbappé est un attaquant prolifique, il n'est pas seulement exceptionnellement doué devant le but. En effet, le natif de Bondy a pendant six ans été élève au conservatoire de musique de sa ville. Il a ainsi pratiqué la flûte traversière. Si son talent était précoce au football, ce n'était pas forcément le cas en musique, mais ses professeurs se souviennent d'un élève "volontaire et attachant."

Sa professeure au conservatoire de Bondy Françoise Ducos explique que le jeune Kylian était un élève "normal, ni hyperdoué, ni mauvais. Mais il prenait du plaisir à apprendre et voulait toujours être le premier à jouer."

Kylian Mbappé est resté très attaché à sa ville d'enfance et participe très régulièrement à des opérations et des événements à Bondy, dans la région parisienne. En 2018, il a notamment rendu visite aux élèves du conservatoire où il a appris la flûte. Il avait alors reçu des mains de la maire de la ville Sylvine Thomassin l'instrument de son enfance.

S'il reste impliqué à travers ses fondations dans divers projets artistiques, Kylian Mbappé a avoué ne plus avoir le temps depuis longtemps de pratiquer la flûte traversière, et avoir perdu certains fondamentaux.