Didier Roustan : de quoi est mort le journaliste, grand amoureux du football ?

La mort de Didier Roustan, journaliste ayant marqué l'histoire récente du football et passé notamment par TF1, Canal+ ou L'Equipe, a été annoncée ce mercredi 11 septembre. Il était âgé de 66 ans.

Passionné, Didier Roustan était aussi un défenseur du football et de ses acteurs. Après avoir participé dans les années 1990 à la création de l'Association internationale des joueurs professionnels (AIFP), le premier syndicat mondial des footballeur, il sera le fondateur de l'association Foot Citoyen en 2003. Aux côtés d'Arsène Wenger, il y développera la lutte contre la violence et le racisme dans le football.

La cause de la mort de Didier Roustan a été dévoilée dans la presse peu après l'annonce de son décès. Le journaliste "a été emporté par un cancer foudroyant au foie" selon TV Magazine, le magazine du Figaro consacré au petit écran. La chaîne RMC Sport a évoqué pour sa part un "cancer récemment détecté" au sujet de cette disparition brutale. L’Equipe avait indiqué un peu plus tôt que la mort du journaliste était consécutive à une "maladie" contre laquelle il luttait "depuis plusieurs semaines". Didier Roustan, en poste sur la chaîne L'EquipeTV, où il intervenait régulièrement sur le plateau de l'émission L'Equipe du Soir, était absent de l'antenne "depuis fin juin". "Après s'être battu sans relâche contre la maladie, Didier Roustan a succombé dans la nuit de mardi à mercredi", a précise le journal sur X.

"J’apprends avec émotion la mort de Didier Roustan. Cannois passionné, attaché aux rouge et blanc, il aimait le football, par dessus tout le beau jeu et les belles histoires. Il avait inventé un nouveau langage télévisuel autour du ballon rond, empli d’esprit positif et de poésie", a écrit le maire de Cannes sur son compte X ce mercredi. Didier Roustan était âgé de 66 ans, il avait encore commenté au début de l'été la Copa America de football. Voir les photos La vie de Didier Roustan en images

Didier Roustan est mort. C'est David Lisnard, le maire de Cannes, ville dont le journaliste était devenu un des plus fervent représentants, qui l'a annoncé ce mercredi 11 septembre 2024 sur les réseaux sociaux. Le décès de Didier Roustan, connu et reconnu pour son expertise dans le monde du football dont il était un amoureux inconditionnel, a provoqué un choc au sein des médias comme des clubs, à commencer par l'AS Cannes. Passé notamment sur TF1 ou Canal+, Didier Roustan était en effet attaché à l'ex-club phare dans les années 1980-1990, connu pour avoir formé Patrick Vieira ou Zinédine Zidane.

Dernières mises à jour

17:14 - Giresse : "Il avait le feu sacré du football et le respect" Alain Giresse est revenu sur le décès de Didier Roustan annoncé ce mercredi 11 septembre 2024. "C'est une terrible nouvelle... Dans les échanges avec lui, on sentait qu'il aimait le foot", a expliqué le champion d'Europe 1984 avec les Bleus, interrogé par L'Equipe. "C'était un passionné du jeu, du foot sud-américain. Il avait le feu sacré du football et le respect. On avait une proximité à l'époque... Pour mon dernier match en 1988, il avait fait un reportage, avec toujours ce côté original qu'on aimait. Ce jour-là, à Marseille, il m'avait fait porter un nez de clown pour montrer que je savais m'amuser et avait fait venir Éric Cantona qui avait signé à l'OM."

16:19 - La demi-finale de l'Euro 84, commentée par Didier Roustan, rediffusée ce soir La Chaîne L'Equipe précise dans son hommage à Didier Roustan qu'elle bouleverse ses programmes prévus ce mercredi soir. En plus d'une émission hommage "L'Equipe du soir", la chaîne rediffusera la demi-finale de l'Euro 1984, France-Portugal commentée alors par le journaliste.

15:37 - Son dernier match commenté à la télévision Didier Roustan avait commenté le 21 juin la rencontre Argentine-Canada, match d'ouverture de la Copa America dont La Chaîne L'Equipe était le diffuseur en France. L'Equipe glisse que son journaliste avait fait sa dernière apparition dans l'émission L'Equipe du Soir, le 22 juin dernier.

15:22 - Une émission spéciale de L'Equipe du Soir "Pour lui, pour vous, l’émission de ce soir sera spéciale afin de lui rendre hommage. Remémorons-nous ensemble tous les bons moments passés avec lui pour ne jamais oublier. On t’aimera toujours Didier", écrit L'Equipe du Soir sur X.

15:06 - Son projet avec l'AS Cannes Didier Roustan avait grandi à Cannes et avait gardé un attachement profond au club de football de la ville, l'AS Cannes. Ancien vivier de talents du foot français (Patrick Vieira ou Zinedine Zidane y ont été formés), le club aux couleurs rouges et blanches est tombé dans les profondeurs des divisions. Il évolue aujourd'hui en National 2, soit l'équivalent de la 4e division. Didier Roustan suivait les projets pour tenter de faire remonter son club de coeur. L'AS Cannes a d'ailleurs publié un long message d'hommage ce mercredi.

14:41 - La très forte émotion de Michel Denisot Interrogé à l'antenne d'Europe 1 après l'annonce de la mort de Didier Roustan, Michel Denisot est apparu très ému à l'antenne. "On avait un lien très fort, j'ai beaucoup de mal à parler de lui maintenant", a glissé l'ancien présentateur de Canal +. "On était très proches puisqu'on faisait un duo de commentateurs pendant plusieurs années. Il y avait un lien particulier".

14:29 - Le message de la Ligue de football "Après l’annonce de sa brutale disparition, la Ligue de Football Professionnel adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Didier Roustan", a publié la LFP sur son compte X (ex-Twitter) à la mi-journée.

14:12 - "Une légende dans notre métier" Interrogée sur Europe 1, Anissa Haddadi est revenue sur sa collaboration avec Didier Roustan pour l'émission Y'a pas péno présentée par Thomas Thouroude entre 2017 et 2018. "C'était une légende dans notre métier, mais c'était surtout un être humain d'une gentillesse, qui m'a appris. On a partagé, on a ri... C'est difficile de se dire que cet homme, qui n'avait que de la bonté en lui, qui aimait les gens, est parti", a-t-elle témoigné à l'antenne d'Europe 1 ce mercredi.

13:55 - Le message de Canal+ à son ex-journaliste Sur le compte X (ex-Twitter) de Canal +, un message a été publié ce mercredi pour rendre hommage à Didier Roustan, passé au sein de la chaîne cryptée au début des années 1990. "C’est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de Didier Roustan, figure emblématique du journalisme sportif. Sa passion pour le football, son expertise et son charisme ont marqué des générations, notamment sur CANAL+ avec Mag Max. Nos pensées vont à sa famille, ses proches et ses collègues."

13:35 - L'hommage du journaliste de L'Equipe Vincent Duluc Dans un article publié à la mi-journée sur le site de L'Equipe, Vincent Duluc revient sur ses souvenirs et la personnalité de Didier Roustan. "Chemise hawaïenne, bandana, tongs sous la table, vieux souvenirs et jeunes indignations : à L'Équipe du soir, tout le monde savait très bien ce qu'il ne fallait pas dire devant lui, ou bien ce qu'il fallait dire pour réveiller ses colères, critiquer un Argentin ou un Brésilien, encenser un entraîneur français de moins de 60 ans, oser suggérer que Pelé n'était pas le meilleur joueur de tous les temps, rappeler les démons de Diego Maradona, préférer le résultat au beau jeu", écrit le journaliste qui a également publié un message sur son compte X (ex-Twitter) : "Il était une voix, une mémoire, le visage de 45 ans de football à la télé, et un sacré compagnon de soirées, qui ne seront plus les mêmes. Stupeur et tristesse."

13:35 - "Habité par la passion du jeu", l'hommage de Michel Denisot Michel Denisot a rendu hommage à son ancien collègue chez Canal+ au début des années 1990, Didier Roustant dont le décès a été annoncé ce mercredi. "Il était habité par la passion du jeu, le business du foot ça ne l'intéressait pas", a notamment évoqué l'ancien présentateur de Nulle Part Ailleurs, interrogé sur Europe 1.

13:17 - Un livre recueil de souvenirs publié en 2023 L'an dernier, Didier Roustan avait publié un recueil de ses souvenirs footballistiques sous le titre "Puzzle". "Didier Roustan livre ici, dans le désordre, Puzzle oblige, quelques-unes des pièces les plus marquantes de sa carrière. Il raconte avec malice et humour souvent, gravité parfois, certaines scènes cinématographiques captivantes dans l’intimité d’un casting haut en couleur", précisait son éditeur Marabout.

12:34 - Le tacle de Didier Roustan à Mbappé Chantre du beau jeu et pourfendeur du foot-business, Didier Roustan ne mâchait pas ses mots sur l'évolution de son sport favori et s'avouait en décalage avec la jeune génération. En 2022, rappelait Le Monde dans un récent portrait publié cet été, il n'avait pas hésité à dire qu'il ne paierait pas une place dans un stade "pour voir Mbappé" et s'en expliquait. "C’est un crack absolu, mais c’est un homme de son époque. Pour moi, le football est d’abord une affaire d’émotion. Tu comprends ?".

12:23 - "Un fervent supporter de notre club" : l'AS Cannes prépare un hommage "C’est avec une profonde tristesse que l’AS Cannes Football a appris le décès de Didier Roustan, figure emblématique du journalisme sportif et fervent supporter de notre club, qu’il suivait avec passion depuis son enfance", écrit l'AS Cannes qui a publié un communiqué. "Didier Roustan, par son amour inconditionnel pour le football et son engagement dans le monde sportif, avait tissé un lien indéfectible avec l’AS Cannes. Ses souvenirs d’enfance dans les tribunes du stade et sa fidélité au club, même dans les moments les plus difficiles, en ont fait un membre à part entière de la grande famille cannoise. Journaliste respecté et voix incontournable du football français, Didier a su transmettre avec talent sa passion pour notre sport et pour les valeurs qui lui sont chères. Au-delà de son rôle médiatique, il incarnait l’essence du supporter authentique, celui qui vibre pour son club de cœur, dans les victoires comme dans les défaites. L’AS Cannes Football adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui, comme nous, ont partagé avec lui cet amour du football. Son souvenir restera à jamais gravé dans l’histoire de notre club." Un hommage lui sera rendu lors de notre prochain match à domicile afin que l’ensemble de la communauté cannoise puisse le saluer une dernière fois. Repose en paix, Didier. Tu resteras à jamais dans nos coeurs.❤️????"