C'est la pire équipe d'Europe cette saison et elle est en Ligue 1

Selon les différentes statistiques de ce début de saison, ce club français serait le pire d'Europe.

Nous n'en sommes qu'au tout début de la saison dans les différents championnats de football étrangers et notamment dans les cinq plus grands, en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne et en Allemagne, mais des tendances se dégagent déjà sur les équipes qui ont le mieux débuté l'exercice 2024-2025.

Mauvaise nouvelle, les clubs français n'ont pas vraiment le vent en poupe depuis le mois d'août, même si un club surnage une nouvelle fois. Selon le site de statistique WhoScored, le PSG est la meilleure équipe de ce début de saison avec une note de 7,01, établie en faisant la moyenne de la possession, des tirs, des buts, des fautes, des buts encaissés, etc. Le club champion de France devance le Bayern Munich, Liverpool ou encore Arsenal, qui a pourtant battu les Parisiens il y a quelques jours en Ligue des champions.

En revanche, si Paris est en haut de l'affiche, un autre club français arrive tout en bas de ce classement. Il s'agit des Verts de Saint-Etienne, de retour en Ligue 1 cette saison après plusieurs années en Ligue 2. Toujours selon le même statisticien, l'ASSE a la pire note globale avec une moyenne de 6,25 sur les 96 équipes recensées avant le week-end du 5 octobre 2024.

Plusieurs éléments expliquent cette piètre performance, comme le nombre de fautes par match, qui est très élevé avec plus de 15 fautes en moyenne. Viennent ensuite des hors jeux à répétition, plus de deux par match et un nombre très élevé de tirs encaissés, plus de 17 en moyenne depuis le début de la saison, ce qui fait de Saint-Etienne l'une des pires défenses de la saison en Europe. C'est également la pire défense de la Ligue 1 avec Montpellier malgré les 3,7 sauvetages à chaque journée de son gardien.

À l'inverse, les Stéphanois ne frappent pas beaucoup au but avec moins de 10 frappes par match en moyenne pour seulement 3 tirs cadrés. Voilà pourquoi Saint-Etienne n'a pu marquer que trois petits buts en seulement 6 matchs de Ligue 1 cette saison ce qui en fait, là aussi, l'un des pires en Europe.

Bonne nouvelle tout de même pour Saint-Etienne, il y a pire qu'elle en Ligue 1 et en Europe quand le club joue à domicile puisqu'Angers, le Havre et plus étonnant, Reims (dans le top 5 de la Ligue 1), sont devant les Verts. Ce sont les statistiques à l'extérieur qui condamnent clairement les Verts à ce classement.