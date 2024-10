"Si paisible et élégant", LeBron James est accro à ce monstre de la chanson française

La star américaine de la NBA aime la chanson française et particulièrement ce chanteur.

LeBron James est une légende du basket et du sport en général aux Etats-Unis, mais également dans le monde entier. En 2024, il entame sa 22e saison en NBA, preuve de sa longévité. Une saison qui s'annonce également très particulière puisque le champion olympique de Paris 2024 jouera avec son fils Bronny James, qui a intégré la franchise des Los Angeles Lakers.

"Aller sur le terrain à mon âge, avec les kilomètres que j'ai parcourus, et être capable de jouer au niveau auquel j'ai joué, cela m'a donné encore plus le sentiment que j'en avais encore dans le réservoir. Beaucoup. Et je peux aider une grande partie de l'équipe à remporter la victoire ultime, qu'il s'agisse de l'or ou du trophée Larry O'Brien. Quoi qu'il s'agisse, je peux encore y arriver" a lancé l'Américain avant cette saison.

Pour se donner de la motivation, LeBron James a une playlist qu'il écoute, pour le réveil, l'entraînement, avant le match. Et surprise, il est fan d'un chanteur français, la légende Charles Aznavour. Sur Instagram, LeBron James avait publié cette fameuse playlist matinale où figuraient Sa jeunesse et A ma fille, deux chansons de la star française, accompagnées d'un petit hommage : " Si paisible et élégant même s'il avouait "ne pas comprendre les paroles mais plutôt le rythme de la musique et la mélodie".

Le champion NBA avait même eu droit à un petit message de la part de Charles Aznavour lors de l'émission "Clique", diffusée sur Canal+ en septembre 2018, lors de la dernière apparition d'Aznavour à la télévision.

"James, c'est Charles Aznavour. J'ai appris que tu aimais bien mes chansons et moi, de l'autre côté, le sport que tu pratiques est l'un des sports que je préfère. Je ne suis pas très sportif à part ça. Alors, je pense que tout se passe très bien pour toi, je pense que l'on se rencontrera un de ces jours. A bientôt James, et bon courage" avait lancé le chanteur, décédé quelques semaines plus tard.

"C'est incroyable !'' avait lancé de son côté le joueur des Los Angeles Lakers qui semblait être très heureux de cette petite attention du présentateur et du chanteur.