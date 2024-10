Antoine Dupont et son frère sont propriétaires d'un superbe domaine pouvant accueillir mariages somptueux et événements chics

La famille Dupont possède un vaste domaine dont elle a hérité et qu'elle a décidé de relancer depuis quelques années.

Vous connaissez Antoine Dupont le rugbyman, capitaine de l'équipe de France et champion olympique de rugby à 7. Mais connaissez vous Antoine Dupont l'homme d'affaires ? Le joueur de rugby possède un vaste domaine familial avec son frère. Après avoir quitté les lieux dans un premier temps, Antoine et Clément Dupont ont décidé de relancer l'activité du domaine de Barthas en 2018.

"On a perpétué la tradition. Le nom Dupont à Castelnau, il était connu bien avant nous. On est la septième génération d'hôteliers-restaurateurs, donc ça fait quand même quelque temps. Et puis on sait qu'un hôtel-restaurant dans un village, c'est ce qui fait aussi la vie du village, donc quand ça a fermé, ça a été dur pour nous, mais ça a été dur aussi pour tout le canton. C'est pour ça aussi que ça nous tenait à cœur de refaire vivre ça, cette vie de village", a expliqué l'international français dans un reportage pour Brut. "Faire renaître une affaire familiale de renom, mettre à l'honneur notre sens de l'accueil, proposer un lieu de vie & de partage, voilà notre ambition depuis la rénovation et la réouverture du Domaine de Barthas" peut-on lire sur le site du domaine.

© Domaine de Barthas

"La première difficulté c'est qu'on savait qu'on se lançait dans quelque chose de supplémentaire à nos quotidiens. C'est un projet familial parce qu'on met tout le monde à contribution", a expliqué son frère lors de la réouverture pour France Bleu. C'est un lieu auquel on est très attachés depuis notre enfance. On a grandi sur le domaine qui était une annexe de l'hôtel-restaurant Dupont dans le village."

Le très vaste domaine vous propose un nombre important d'évènements. Vous voulez vous marier dans un cadre somptueux ? Le lieu peut vous permettre d'accueillir jusqu'à 250 invités avec, notamment, un espace bar et une terrasse donnant sur un parc bien entretenu.

Pour une mise au vert, vous pouvez également trouver votre compte avec un emplacement dédié pour un séminaire d'entreprise ou simplement une réunion familiale. Vous pouvez également visiter l'exploitation de porc noir, une vraie mine d'or, avec, dégustation bien entendu. Et pour ceux qui veulent vivre l'expérience à fond, l'endroit propose également jusqu'à 49 couchages pour profiter jusqu'au petit matin. Pour les fans, vous pouvez dormir dans le gite familial, là ou Antoine et son frère ont grandi.