Mis en examen pour agression sexuelle, cet attaquant de l'équipe de France est aussi accusé de violences sur son épouse

Ce joueur de l'équipe de France de foot, souvent sélectionné, enchaîne les déboires avec la justice.

Les sportifs sont souvent associés à des affaires extra sportives. Ces derniers, mis dans la lumière quasiment au quotidien, doivent montrer en permanence l'exemple et éviter les déboires afin de se concentrer sur leur carrière et surtout de ne pas tout perdre du jour au lendemain.

En France, beaucoup sont touchés par des affaires et c'est notamment le cas de l'attaquant français et ancien capitaine de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder. Le joueur, sélectionné à 19 reprises en équipe de France depuis 2018, n'a plus porté le maillot des Bleus depuis 2022.

Il faut dire que depuis plusieurs mois, l'ancien joueur de Monaco et de Toulouse enchaîne les déboires, alors qu'il est désormais sans club depuis l'expiration de son contrat. Accusé, il a été mis en examen pour viol à l'été 2023 et doit être jugé le 15 octobre pour agression sexuelle en état d'ivresse, refus d'obtempérer et conduite sous l'emprise d'un état alcoolique.

Malheureusement pour le Français, cela ne s'arrête pas là, car Wissam Ben Yedder est désormais renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice pour violences psychologiques envers son épouse, selon des sources judiciaires et notamment selon le journal L'Equipe.

"Le couple Ben Yedder est séparé depuis le mois de mai 2023. Une procédure de divorce a été engagée et est toujours en cours. C'est dans ce contexte conflictuel que les accusations de l'ex-épouse de notre client ont été proférées", ont réagi les avocates du joueur, Mes Hasna Louzé et Marie Roumiantseva, dans un communiqué. Une décision surprenante selon la défense. Wissam Ben Yedder a été "longuement entendu par les enquêteurs" lors d'une garde à vue en mai "et le dossier avait finalement été classé sans suite. Nous ignorons la raison pour laquelle le parquet a décidé de revenir sur sa décision alors même qu'aucun fait nouveau n'est intervenu dans ce dossier", ont-elles ajouté.

Un revirement de situation expliqué par le Procureur de Nice. "Si la première orientation, sur la base du compte rendu téléphonique des enquêteurs, allait en effet plutôt dans le sens d'un classement, l'analyse de l'entier dossier conduit à considérer que des faits sont caractérisés et justifient une poursuite." Le couple est convoqué le 27 décembre devant le tribunal.