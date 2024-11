"J'ai été déçu" : Tony Parker a provoqué un conflit avec son frère

La légende du basket français n'a pas la meilleure des relations avec son frère.

Légende du basket français, Tony Parker n'a plus grand chose à prouver dans le panthéon du sport, qu'il soit national ou mondial. Mais depuis plusieurs années, l'ancien joueur NBA des San Antonio Spurs est aussi un homme d'affaires et est bien occupé par la gestion de ses entreprises. Et ill n'est jamais très loin du monde du sport, puisque Tony Parker est président et actionnaire majoritaire du club de l'ASVEL en France.

Le club de basket de Lyon-Villeurbanne était d'ailleurs jusqu'à il y a peu une petite affaire de famille, car son frère, TJ Parker, en était également l'entraîneur en chef. Mais malheureusement pour ce dernier, les résultats n'étaient pas au niveau et son frère n'a pas hésité... à le licencier ! La séparation a eu lieu en 2023 et a été plutôt houleuse.

Pour TJ Parker, la situation a été difficile à encaisser et elle aurait laissé un vrai froid entre les deux frangins. TJ Parker a notamment assuré avoir appris son licenciement à travers les médias alors qu'il préparait un match de l'Euroleague.

"Tony a démenti et m'a d'abord dit : 'On continue comme ça', mais le lendemain à 17 heures, c'était fini", raconte-t-il dans les colonnes de L'Équipe. "J'ai été déçu par la manière. Comment peut-on faire ça à quelqu'un, sans même parler des trophées, qui sacrifie tout depuis onze ans pour un club ?"

Même s'il comprend ce licenciement sur le fond, TJ Parker a tout de même expliqué que ses rapports avec Tony Parker avaient été un peu "affectés" par cette décision. "On ne se voit plus trop. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et les calendriers font que c'est compliqué de toute façon. Maintenant, chacun avance de son côté", a déclaré le discret frère de TP.

TJ Parker est désormais coach assistant des Austin Spurs, l'équipe de G-League, et il rêve d'ailleurs d'entraîner un jour en NBA, une vraie ambition qu'il veut atteindre par lui même, pas parce qu'il est le frère de. "Il n'aime pas qu'on l'appelle "Parker", il veut qu'on l'appelle "Pierre" parce qu'il ne souhaite pas profiter de l'acquis de ses frères ", indique Emmanuel Mavomo, un autre assistant français à Austin, interrogé dernièrement par Le Monde.

"Je n'ai jamais aimé la lumière. Etre dans l'ombre, faire mon travail et voir les gens autour de moi réussir, ça me va bien" confirme de son côté celui qui entraîne notamment Sidy Cissoko, le Français sélectionné à l'été 2023 par les Spurs aux côtés d'un certain Victor Wembanyama.