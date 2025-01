"Chez moi on m'appelle...", voici le vrai prénom de Zinedine Zidane pour ses proches

Zinedine n'est pas le prénom de Zidane auprès de sa famille et de ses proches. Dans l'intimité, ces derniers l'appellent différemment...

"Zizou" est le plus connu, "ZZ" est aussi utilisé régulièrement... On a tous déjà appelé Zidane, l'ancienne légende de l'équipe de France et du club espagnol du Real Madrid, par des surnoms affectueux. Les surnoms des grands sportifs sont d'ailleurs monnaie courante et renforcent bien souvent leur popularité. Mais il arrive que dans le cercle privé, d'autres petits noms soient utilisés. Et si beaucoup connaissent Zidane sous le prénom de Zinedine, sa famille a décidé d'utiliser un autre prénom, totalement différent.

Depuis tout petit, le numéro 10 de l'équipe de France n'est pas appelé Zinedine par les membres de sa famille, mais plutôt par son second prénom : Yazid. Ses amis d'enfance et certains de ses coéquipiers les plus proches comme Christophe Dugarry, dans le reportage culte "Les Yeux dans les Bleus", préfèrent aussi l'appeler de cette manière.

Comme on le découvre dans la biographie du joueur, c'est Zidane lui même qui a demandé à ses parents de l'appeler Yazid au lieu de Zinedine quand il grandirait. Peut être en raison de sa signification, car en Arabe, Yazid signifie "grandir", "augmenter".

Un documentaire diffusé sur L'Equipe il y a quelques années et retraçant le parcours de Zidane, a d'ailleurs été titré à partir de ce deuxième prénom que peu connaissent dans le grand public : "Zinédine Zidane, son nom est Yazid". C'est dans ce reportage que le champion du monde évoque ce sujet. On y apprend également que sa femme Véronique utilise un troisième prénom dans l'intimité : "Chez moi, on m'appelle Yazid, au foot c'est Zizou, et avec ma femme c'est Yaz".

L'ancien entraîneur de Zinedine Zidane, Roland Courbis, a d'ailleurs expliqué que le footballeur le plus talentueux de ces 25 dernières années n'aimait pas qu'on l'appelle Zinedine et que c'est grâce à lui que tout le monde le surnomme Zizou. "Sur le bord du terrain, il n'était pas question que je l'appelle Zi-né-di-ne. Il y avait Yazid, mais je n'aimais pas beaucoup... Je préfère quand un surnom déclenche une certaine affection. Sans le faire exprès, je l'ai appelé Zizou et ça lui est resté. J'en suis très fier et lui en est très content", a-t-il expliqué.

Avec l'annonce du départ de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, Zinédine Zidane revient au coeur de l'actualité et des débats pour reprendre la tête des Bleus en 2026, date de la fin du contrat de son ancien coéquipier.