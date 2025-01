Il y a bien plus simple que supprimer ses photos pour gagner de l'espace sur son smartphone : faites ça à la place

Il est souvent tentant de supprimer des photos de son smartphone pour gagner de l'espace de stockage. Il existe pourtant une façon plus efficace.

Qui n'a jamais manqué de place sur le stockage de son téléphone ? A force de télécharger des applications, des mises à jour et des documents, nos téléphones en viennent à être rapidement saturés d'informations et ne plus pouvoir supporter de nouvelles installations. Une fois votre espace de stockage rempli, il devient rapidement très compliqué de télécharger des applications ou même prendre de nouvelles photos ou vidéos.

Pour contourner ce problème, beaucoup d'utilisateurs en viennent à supprimer des fichiers personnels de leur téléphone. Cela commence souvent par des documents un peu lourds, puis des photographies ou des vidéos. Il peut être assez angoissant de trier et même déprimant de devoir supprimer de tels souvenirs pour gagner de la place sur son téléphone... Quand d'autres solutions plus efficaces existent !

Tout d'abord, il convient de se débarrasser des applications que vous n'utilisez que peu souvent, même temporairement ! Disons que vous voulez télécharger la dernière mise à jour de votre smartphone, mais que vous n'avez plus de place. Désinstallez quelques applications peu utiles, installez la mise à jour et vous pourrez ensuite retenter d'installer les dites applications supprimées !

Il est aussi possible de supprimer le cache des applications. Ces dernières emmagasinent beaucoup de données au fil des années et cela peut faire du bien à votre smartphone de s'en délester un peu. Pour supprimer le cache d'une application, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone > applications > applications > sélectionnez celles qui vous intéressent > stockage > vider le cache.

En faisant cela sur plusieurs applications, vous gagnerez beaucoup de stockage ! Cela est d'autant plus valable si vous disposez des dites applications depuis des années.

Si vous tenez réellement à toucher à vos photos, il n'est pas nécessaire de les supprimer ! Pensez tout d'abord à changer la résolution de votre appareil photo pour réduire drastiquement leur taille. Sur certains téléphones comme l'iPhone, il suffit de se rendre dans les paramètres de ce dernier, section "appareil photo" et "formats". Ici, choisissez le format d'enregistrement le plus compatible et la capture en 12 Mpx plutôt qu'en 24 Mpx. Vos clichés seront ainsi bien moins imposants en terme de stockage.