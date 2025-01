On sait pourquoi les médailles des JO de Paris se dégradent, un problème connu depuis plusieurs mois

Depuis la fin des JO, les athlètes médaillés se plaignent de la dégradation de ces dernières.

Lors de l'été 2024, les sportifs ont fait vibrer la France et leur pays respectif en remportant des médailles. Mais rapidement, les polémiques ont enflé avec des images de médailles fortement dégradées quelques jours seulement après la fin des épreuves des JO.

Dès le 2 août, le skateur américain Nyjah Huston avait affiché sa récompense en bronze sur les réseaux sociaux et avait lancé les hostilités en créant un bad buzz. On y voyait une médaille qui avait l'air d'avoir vécu 100 aans dans une grotte tellement la couleur était partie et qu'on y voyait simplement des craquelures. Les Français Maxime Grousset ou encore Yoann Ndoye Brouard ont également été victimes de ce ce problème.

Dans une enquête de la Lettre, on découvre que la monnaie de Paris était au courant du problème, cela ferait même 15 mois qu'elle se bat contre un problème de vernis. D'après les infos du média, 100 médailles défectueuses ont déjà été retournées au Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques.

© Compte X de Yoann Ndoye Brouard

La Monnaie de Paris aurait rencontré ce problème pour la première fois avec le géant mobile Huawei. Comme l'explique encore une fois la Lettre, le groupe commande régulièrement des médailles du travail, qu'il distribue à ses employés les plus méritants. En octobre 2023, un lot de plus de 12 000 médailles défectueuses avec le même phénomène de craquelure aurait été renvoyé.

Pour certains salariés, il s'agirait des conséquences de la gestion du PDG Marc Schwartz, plaçant la structure artisanale des médailles sous une grande direction industrielle, aux côtés de l'usine de Pessac (Gironde), spécialisée dans les gros volumes de pièces de monnaie.

La cause de ces vernis écaillés serait liée à l'insuffisante anticipation d'un changement réglementaire par la direction. Un composant toxique du vernis fabriqué, le trioxyde de chrome, a été interdit et le nouveau choix de produit n'a visiblement pas été le bon, faute de temps et d'études.

Conséquences : les médailles des JO seront remplacées "dans les semaines à venir" explique le COJO. Mais cela va couter cher car au delà de ce remplacement, le PDG a décidé de se séparer de trois cadres, Jacky Frehel (directeur industriel), Éric Matte, (le directeur de production du site parisien) et Hélène Juton (responsable de la qualité, hygiène sécurité et environnement). Des ruptures de contrat qui ne se feront certainement pas sans mettre la main à la poche.