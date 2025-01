Vous pouvez voir le match de Wembanyama et des Spurs gratuitement, voici comment le regarder

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs jouent à Paris et vous pouvez le voir gratuitement !

C'est l'évènement de la semaine à Paris pour les amoureux du sport et de la grosse balle orange. Depuis lundi et jusqu'à dimanche 26 janvier, Victor Wembanyama, star française de la NBA, est présent dans la capitale avec sa franchise des San Antonio Spurs pour y disputer les NBA Paris Games.

Et bonne nouvelle pour les fans : pour la première fois, il n'y aura pas une, mais bien deux rencontres sur le sol français entre les Spurs donc et les Pacers d'Indiana. Durant toute la semaine, plusieurs évènements sont organisés dans la capitale, d'un défilé Louis Vuitton à un match des célébrités, avec comme point d'orgue bien évidemment les deux matchs, jeudi 23 janvier à 20h pour le premier, samedi 25 à 18h pour le second.

Autre bonne nouvelle, si vous n'avez pas pu obtenir des billets pour suivre la rencontre à l'Accord Arena de Paris, ni remporter la chasse au trésor organisée par "Wemby", vous pouvez voir gratuitement les performances des stars américaines grâce à un accord inédit.

Diffuseur officiel et exclusif de la NBA, beIN Sport n'a pas l'exclusivité des NBA Paris Games cette année puisque c'est Canal+ qui a décroché le gros lot face à TF1 ou encore M6 pour diffuser les rencontres. Et la chaîne cryptée a décidé de les diffuser en clair ! Vous n'avez donc pas besoin d'abonnement pour suivre les deux rencontres.

Les fans de basket diront merci, mais ce choix de Canal est aussi vu d'un très bon oeil par beIN Sport, la chaîne qatarie voyant en Canal+ un "partenaire de diffusion" et estimant que "le clair permettra de faire basculer des fans vers beIN Sports", explique un proche du dossier selon L'Equipe.

Sur le plan sportif, le match devrait être plus équilibré que les années précédentes, même si les Spurs ne sont pas dans une bonne dynamique, seulement 12e de la conférence Ouest. Mais pas de quoi faire peur à George Eddy qui s'attend à une belle double confrontation. "Indiana est allé en finale de Conférence Est 2024 et San Antonio est beaucoup plus fort que la saison dernière. Après 25 matches cette saison, ils ont remporté 13 victoires contre seulement 7 l'année dernière. Donc on a 2 équipes qui tournent bien, qui visent au minimum le play-in, ce qui donne un niveau de jeu très bon."