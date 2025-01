Les jeunes générations perdent une compétence fondamentale que l'humanité possède depuis la fin de la préhistoire

Une compétence première de l'Homme semble progressivement disparaitre dans les nouvelles générations. Et ce n'est pas anodin.

La génération dite "Beta" vient de voir le jour en 2025 et devrait concerner tous les enfants nés jusqu'en 2039. Elle succède à la génération Alpha et à celle appelée Z. Ces trois générations sont celles qui ont grandi avec les nouvelles technologies, un vrai tournant par rapport aux générations précédentes X et Y. Si les avancées de la science en matière de transmission du savoir ont eu de nombreux impacts positifs, elles ont aussi dégradé certaines capacités humaines.

Selon le professeur Nedret Kiliceri, qui s'exprime dans le média Hurriyet, les étudiants de la génération Z, nés entre la fin des années 1990 et le début des années 2010, sont en train de perdre certaines connaissances de base. Parmi elles, l'une que l'Homme possède depuis 5500 ans : l'écriture manuscrite. Avec le numérique, écrire à la main est devenu de moins en moins courant. Des problèmes apparaissent alors sur l'orthographe mais pas seulement.

La calligraphie est aussi touchée : "L'écriture des élèves est inclinée vers le bas ou vers le haut, et leur écriture est souvent illisible. Certains écrivent en très grosses lettres et d'autres en très petites lettres", a-t-il observé. Très vite, cette génération a été habituée à taper sur un clavier bien plus qu'à utiliser un stylo.

Pour le professeur, ce constat est flagrant surtout au lycée et à l'université. Une partie des élèves a perdu sa capacité à s'exprimer clairement à l'écrit. De tels dires ont été confirmés par une étude de l'Université de Stavanger, en Norvège, qui a montré qu'en seulement un an consacré à l'écriture numérique, 40% des étudiants perdaient leur maitrise de l'écriture manuscrite.

Les jeunes manquent aussi, selon l'expert, de connaissances suffisantes pour formuler des idées complexes, se limitant parfois à transmettre les informations en quelques mots, une dizaine par idée maximum. Ils évitent les phrases longues et les paragraphes. "Même si certains élèves ont une écriture soignée, ils ont du mal à communiquer efficacement", a ajouté le professeur. L'enseignant associe cette tendance notamment aux réseaux sociaux, tournés vers la communication rapide. Ainsi, la génération Z peine, par exemple, à rédiger des lettres formelles quand c'est nécessaire.

C'est aussi une tendance globale dans la population. Selon une étude de l'Insee au printemps 2022, en France, 10% des 18-64 ans "éprouvent des difficultés dans les domaines fondamentaux de l'écrit", parmi eux 9% ont du mal à écrire des mots. Les difficultés à l'écrit sont évaluées à 6% chez les 18-24 ans.

Il est donc recommandé de toujours garder du temps pour la pratique de l'écriture manuscrite. C'est, en effet, une compétence majeure qui aide au développement cognitif : elle permet de travailler la mémoire, la compréhension ou encore la concentration.