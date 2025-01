Charles Biétry : atteint de la maladie de Charcot, son suicide assisté est déjà programmé

Légende du journalisme, Charles Biétry est gravement malade et n'a plus que quelques mois à vivre. Il se confie pour la première fois à la télévision ce dimanche 26 janvier sur TF1.

Il est une légende pour beaucoup de journalistes et notamment dans le monde du sport. Reporter pour l'Agence France Presse avant de devenir patron des sports à Canal+ de 1984 à 1998, il passera également par TF1, France Télévisions, L'Équipe TV avant de devenir le directeur général de la chaîne beIN Sports, son dernier grand poste avant d'annoncer qu'il était atteint de la maladie de Charcot dans une interview pour L'Equipe en 2023. il a prodigué ses conseils pendant des décennies à la jeune génération. Il est notamment l'investigateur, pour les commentateurs des fameuses grandes feuilles jaunes pour préparer les rencontres. Il fait donc son retour dans le petit écran à l'occasion d'une interview réalisée par Audrey Crespo-Mara pour le magazine sept à huit sur TF1 ce dimanche 26 janvier.

Ayant perdu la voix à cause de la maladie, cette interview a été réalisée grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. Âgé de 81 ans, Charles Biétry sait qu'il ne lui reste que "quelques semaines / mois à vivre" comme il explique pendant l'interview, mais cela n'empêche pas l'ancien journaliste de faire une ode à la vie comme l'explique TF1.

Un suicide assisté déjà prévu

Interdit en France, le suicide assisté est possible dans d'autres pays comme la Suisse. C'est là bas que Charles Biétry a déjà pris ses dispositions comme il avait indiqué à L'Equipe en 2023. "On a tout organisé avec ma femme et mes enfants. Je ne veux pas être branché sur une machine pour respirer alors qu'il n'y a plus rien, plus d'avenir. Je ne veux pas souffrir et surtout faire souffrir ma famille ", avait-il déclaré. " On a pris des dispositions pour arrêter avant d'en arriver là. Je me suis inscrit en Suisse pour le suicide assisté, tous les papiers sont signés. Je peux choisir et ma femme peut le faire à ma place si je ne suis pas en état. Cela dit, tu es obligé d'aller en Suisse avec deux membres de ta famille. J'ai du mal à assumer ce voyage..." avait-il lancé à l'époque.

Qu'est ce que la maladie de Charcot ?

La maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophique (SLA), est une pathologie neurodégénérative rare et progressive. Elle affecte les cellules nerveuses (motoneurones) responsables du contrôle des muscles volontaires. La SLA entraîne une faiblesse musculaire, des paralysies et des difficultés à parler, avaler et respirer. Cette maladie évolue rapidement, avec une espérance de vie réduite après le diagnostic, généralement de 3 à 5 ans, bien que cela varie selon les cas...