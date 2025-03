Il y a urgence avant l'été : c'est l'exercice le plus efficace et rapide pour avoir de beaux abdos à la plage

Les beaux jours sont arrivés avec le printemps. Pour avoir de beaux abdominaux, il va falloir s'y mettre. Voici l'exercice le plus efficace.

Faire des abdos tous les jours, avant, après le travail, est le quotidien de nombreuses personnes. Que ce soit pour une simple raison physique, pour entretenir sa santé, pour améliorer ses performances sportives, ou pour une raison purement esthétique, vouloir afficher sa plastique de rêve sur les plages cet été, les raisons de faire des exercices sont nombreuses.

Mais comme toujours, la quantité n'apporte pas grand chose si vous faites très mal l'exercice. Facile à reproduire à la salle de sport ou même chez soi, l'exercice présenté ci-dessous ne nécessite aucun matériel ou presque pour avoir de beaux abdominaux. Son nom, le "russian twist".

Ce mouvement permet de travailler la ceinture abdominale et de muscler les abdominaux profonds, plus particulièrement les obliques. Il s'agit des muscles à côté de l'abdomen, qui jouent un rôle important dans les mouvements de rotation et de flexion du tronc. Ces muscles sont très importants pour des taches quotidiennes, comme tourner, se pencher, ou même soulever des objets.

Le russian twist engage les muscles tout en effectuant un travail de gainage. Ainsi, vous allez pouvoir gagner en posture mais surtout, vous améliorer de jour en jour grâce à ce mouvement de renforcement musculaire.

Concrètement, pour bien reproduire ce mouvement, il est important de garder une bonne position afin d'éviter de se blesser ou de se faire mal. Dans le détail, asseyez-vous sur votre tapis dans un premier temps. Placez vos jambes face à vous, fléchissez les et décollez les du sol. Abaissez votre buste vers le sol en penchant votre dos à 45°. Celui-ci doit rester bien droit et bien aligné et pour cela, vous allez devoir engager vos abdominaux. Sans bouger vos hanches, pivotez votre buste à gauche et à droite, en faisant une pause au milieu entre chaque. Répétez le mouvement durant plusieurs séries.

Vous pouvez augmenter l'intensité de l'exercice en ajoutant des poids. Cela vous permettra ainsi de faire travailler vos bras, notamment vos biceps en même temps. Mais attention à ne pas en faire trop, privilégiez les poids légers de 2 ou 3 kilos pour commencer.