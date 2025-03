Ces deux déchets sont les plus efficaces contre les limaces, voici comment les utiliser

Plutôt que de recourir à des solutions chimiques nocives, voici deux méthodes naturelles avec des déchets pour repousser les limaces.

Dès que les températures commencent à redevenir plus douces, généralement au delà de 5 degrés, les limaces sont de retour. Elles peuvent vite devenir envahissantes et détruire toutes vos plantations. Heureusement, il existent quelques astuces simples de grand-mère pour protéger votre jardin de ces nuisibles. Et bonne nouvelle, vous n'allez rien dépenser, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans vos déchets.

Les limaces sont un véritable fléau pour les jardiniers. Elles peuvent causer de nombreux dégâts dans le jardin, comme manger les plantes et détruire les récoltes. Pour lutter contre ce problème au jardin, deux déchets courants se révèlent particulièrement efficaces : les coquilles d'œufs et le marc de café. Ces deux astuces naturelles sont non seulement plus sûres pour la faune, mais elles sont est également moins coûteuses que des produits chimiques. Voici comment les utiliser judicieusement pour éviter ces parasites dans votre jardin.

© david delecourt - stock.adobe.com

Les coquilles d'œufs constituent un excellent répulsif naturel contre les limaces. Leur principal atout réside dans leur texture coupante, qui dissuade ces mollusques d'avancer. Plutôt que de jeter les coquilles d'œuf quand vous cuisinez, récupérez-les et laissez-les sécher pour éviter toute moisissure. Émiettez-les grossièrement en petits morceaux. Disposez ces fragments autour de vos plantes fragiles, en formant un cercle protecteur. Les limaces hésiteront à traverser cette barrière naturelle. En plus de repousser les limaces, les coquilles d'œufs se décomposent lentement et enrichissent le sol en calcium, bénéfique pour les plantes.

Une autre méthode efficace est l'utilisation du marc de café, grâce à son odeur forte et à la caféine qu'il contient. Cette dernière agit comme un poison pour ces nuisibles lorsqu'elle est ingérée en grande quantité. Après avoir préparé votre café, récupérez le marc et laissez-le sécher pour éviter la formation de moisissures. Saupoudrez une fine couche autour de vos plantes sensibles. Renouvelez l'application après la pluie, car l'humidité réduit son efficacité. Le marc de café a également l'avantage d'améliorer la qualité du sol en apportant des nutriments et en favorisant l'activité des micro-organismes bénéfiques.

Il est toujours beaucoup plus facile de mettre en œuvre des mesures préventives pour éloigner les limaces plutôt que de les combattre une fois qu'ils sont arrivées. Pensez à supprimer tout abris pour les limaces, mais aussi tous les endroits pouvant conserver de l'eau et de l'humidité. Par exemple, stockez vos outils à l'intérieur. Les pelles, les fourches de jardinage ou même les arrosoirs, lorsqu'ils sont laissés à l'extérieur, peuvent accumuler de l'humidité, ou faire une cachette parfaite pour les limaces. Il en est de même pour les soucoupes des pots de fleurs.