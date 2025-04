Usain Bolt s'est lancé dans une nouvelle activité déroutante, il y consacre 6h par jour et devient même "agressif"

L'ancienne star du sprint mondial s'est lancée dans un nouveau domaine et elle y passe plusieurs heures par jour.

Dans le monde, il fait certainement parti des sportifs les plus connus, ceux qui ont laissé une énorme marque dans le Panthéon mondial du sport, à l'instar des Mohamed Ali, Michael Schumacher, LeBron James, Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo. Homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, se fait pourtant très discret dans les médias et la sphère publique depuis son retrait en 2017.

Le Jamaïcain a désormais droit à une vie paisible, loin des entraînements et de la médiatisation perpétuelle des sportifs de haut niveau. Si vous le voyez de temps en temps dans des pubs, il passe la plupart de ses journées avec ses amis, à faire des parties de... Domino !

"Je joue aux dominos avec mes amis six heures par jour. Nous essayons de faire quelque chose de différent et organisons des tournées de dominos en Jamaïque", a expliqué l'ancien sprinteur dans une émission de télévision italienne "Che Tempo Che Fa" ("Le temps qui passe", ça ne s'invente pas), sur la Rai.

Et n'y voyez pas une compétition saine et apaisée entre le retraité Usain Bolt et ses amis. Celui qui a couru le 100 m en 9,58 joue pour gagner, comme sur la piste. "Tous ceux qui me suivent sur Instagram le savent : quand je joue avec mes amis, je deviens très agressif. C'est un match passionnant. C'est très excitant et stressant", a-t-il indiqué.

En plus de ce passe temps assez improbable, l'octuple champion olympique est également "producteur de musique" comme il a indiqué à l'animateur Fabio Fazio. Et là aussi, n'y voit pas un simple passe temps. Usain Bolt a de grandes ambitions dans ce nouveau domaine.

"Je vise un Grammy", a-t-il même lancé sur la télévision italienne. Ces reconversions étonnantes sont à mille lieues du sport, qu'il a pourtant tenté de réintégrer il y a quelques années, après la fin de sa carrière de sprinteur, en devenant footballeur professionnel, notamment dans un club australien. "C'était une bonne expérience. J'ai beaucoup aimé faire partie d'une équipe de foot, c'était très différent de l'athlétisme. Mais ça n'a pas duré", avait-il expliqué à Reuters.