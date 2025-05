Eurovision : ce classement quasi officiel est déjà complet, il s'est rarement trompé sur le gagnant

L'Eurovision est le concours de toutes les surprises. Mais un classement fait référence chaque année et donne souvent le gagnant des mois avant la finale.

Vous avez aimé cet article publié le 13 avril 2025. Nous le republions à l'occasion de la finale de l'Eurovision.

Les destins de la France et de Louane sont désormais liés. Avec sa chanson "maman", la chanteuse de 28 ans devra conjurer le sort ce samedi 17 mai, à Bâle, en Suisse, et offrir enfin à l'Hexagone une nouvelle victoire lors de la finale de l'Eurovision. La première depuis 1977 et le triomphe de "L'oiseau et l'enfant" de Marie Myriam. Mais a-t-elle vraiment une chance de remporter l'Eurovision 2025 ?

Il y a déjà un moyen de le savoir et si vous en doutez, quelques retours en arrière vont peut être vous convaincre. Depuis des années, un classement est établi des mois avant l'Eurovision. Et il parvient très souvent à distinguer les futurs gagnants. Sur les dix dernières années, il a même trouvé le gagnant ou la gagnante 5 fois, plaçant toujours le vainqueur en 2e ou 3e position le reste du temps, ce qui en fait un classement presque officiel avant l'heure.

Le site EurovisionWorld.com est en effet une référence. L'année dernière, c'est le Croate Baby Lasagna avec "Rim Tim Tagi Dim" qu'il avait donné gagnant avec 52% de chances de victoires. Il finira sur la deuxième marche, coiffé sur le poteau par le Suisse Nemo à quelques points prêts. Mais le classement avait bien placé ce dernier dans ses trois premiers et Slimane était même quatrième, la place que le chanteur obtiendra bel et bien à la fin de l'Eurovision.

Le classement en vue de l'Eurovision 2025, établi à minuit ce 17 mai (cliquez pour zoomer). © EurovisionWorld.com

Les quatre éditions précédentes, les pronostics ne s'étaient pas trompés une seule fois, prédisant des semaines à l'avance la victoire de la Suédoise Loreen en 2023 (évaluée alors à 50%), des Ukrainiens Kalush Orchestra en 2022 (62%), des Italiens de Måneskin en 2021 (26% devant Barbara Pravi qui avait été très justement donnée deuxième) et du Néerlandais Duncan Laurence en 2019 (51%). L'édition 2020, pour laquelle la Suédoise Anna Bergendahl était favorite, avait été annulée à cause du Covid.

En 2017 et 2018, EurovisionWorld s'était trompé de très peu, plaçant les gagnants (le Portugal et Israël) en deuxième position dans ses pronostics (il voyait la Bulgarie et Chypre s'imposer). En 2016, c'est la Russie qui était donnée gagnante alors que c'est l'Ukraine qui s'était imposée (tout un symbole). Mais en 2015, le classement avait encore vu juste, en annonçant le Suédois Måns Zelmerlöw vainqueur, avec "Heroes".

Il faut dire que le classement d'EurovisionWorld.com est basé sur une méthode très fine. Il collecte toutes les cotes des bookmakers et autres sites de paris en ligne à travers l'Europe, à partir desquelles il établit des chances de victoire en pourcentage, comme il l'explique en détail sur ses pages ou dans ses conditions d'utilisation. La communauté de fans établit aussi des sondages chaque année sur le vainqueur, réunissant des centaines de milliers de votants. Et devinez quoi : cette année Louane est bien installée à la 3e place du classement, derrière l'Autriche et la Suède. De quoi laisser espérer.