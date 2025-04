Candidate détestée de Koh Lanta, elle a bénéficié d'une aide psychologique avant de revenir à la vie normale

Eliminée aux portes de la réunification dans "Koh-Lanta", la candidate la plus détestée de la saison s'est confiée sur son difficile retour à la réalité.

Koh Lanta, "La revanche des 4 Terres", bat toujours son plein sur TF1. Malgré des débuts poussifs, les audiences semblent décoller petit à petit et la réunification, qui aura lieu cette semaine, devrait encore ajouter de l'animation au programme. Pourtant celui-ci n'en manquait pas ! Parmi les aventuriers de cette saison 2025, Andréa, étudiante de 24 ans venue du Loiret, a fait beaucoup parler d'elle par son comportement atypique, source de nombreuses tensions.

Souvent à l'écart, la jeune femme peinait à s'impliquer dans les tâches collectives quand elle n'y participait pas du tout, parfois souffrante, préférant souvent économiser son énergie, ou contestant les choix de ses coéquipiers. Une attitude passive et bien peu collective qui lui a valu de nombreux reproches dans son équipe, notamment de Joana avec qui elle a eu plusieurs vifs échanges, mais aussi dans le public et sur les réseaux sociaux.

Finalement éliminée mardi par un vote à l'unanimité de ses partenaires, après avoir été sauvée une première fois par un collier d'immunité, Andréa n'aura donc pas tenu jusqu'à la réunification. Elle est revenue sur son aventure et notamment sur les difficultés rencontrées à son retour en France dans Télé Loisirs et 20 Minutes.

"Tout ne peut pas être montré et c'est normal", rappelle-t-elle notamment au sujet du montage, qui ne l'a pas toujours mise en valeur. Si elle admet qu'elle ferait certaines choses "différemment", elle assure "accepter" et ne "rien regretter". Tout juste dit-elle avoir été "incomprise" et avoir manqué de considération quand son corps "a très mal vécu" l'aventure et les privations.

Solitaire de nature, Andréa avoue aussi qu'elle savait que la vie en communauté allait être "un point faible". Mais après Koh Lanta, une réconciliation avec Joana a été évoquée. Andréa a même vanté cette "bulle [...] hors du temps, mais très agréable" qui lui a permis de se "détacher des écrans et des réseaux sociaux".

Le retour en France a en revanche été difficile. "Alors que je n'avais parlé qu'à une dizaine de personnes pendant 20 jours, je me suis retrouvée autour de plein de gens", a-t-elle confié, encore marquée par ce retour brutal à la civilisation. "L'une des choses que j'ai le plus mal vécu a été de me réadapter au bruit de la vie de tous les jours", poursuit Andréa. Ses proches ont aussi été choqués par sa perte de poids. "La première chose qu'on m'a dite, c'est que j'avais l'air très maigrelette. Ma mère et mon père ont eu énormément de mal à me voir dans cet état physique", se souvient-elle.

Andréa n'a donc pas hésité à se faire épauler. Pour se reconstruire après cette expérience hors norme, elle a pu bénéficier d'un soutien psychologique pour reprendre pied dans l'effervescence du monde normal. "Avant de rentrer, nous sommes accompagnés par un psychologue et un médecin." Un parcours nécessaire pour celle qui affirme avoir désormais "une appréhension de l'autre qui est différente et une manière d'envisager le point de vue de l'autre aussi". Elle de tirer une leçon : "on ne va pas à Koh Lanta pour les 100 000 euros [...] mais pour apprendre des choses" !