"C'est l'exercice phare pour avoir des jambes, abdos et fessiers en béton" selon cet expert

Un coach vous dévoile l'exercice phare pour avoir un corp fortifié.

Pour renforcer son corps, tous les exercices ne se valent pas suivant vos objectifs, votre corps et votre motivation. Mais peut être que cet exercice satisfera tout le monde ! Son nom, le kettlebell swing (le kettlebell est un poids en fonte avec une poignée, en forme de boule à anse). Longtemps cantonné aux salles de cross-training, il s'impose désormais comme l'un des exercices les plus complets et redoutablement efficaces pour sculpter un corps fort et athlétique. Pas étonnant qu'il soit qualifié par certains d'"exercice vedette pour des jambes, des fessiers, un abdomen et des bras forts".

Un vrai quatre-en-un qui combine cardio, puissance et tonification. La magie du mouvement réside dans sa simplicité et son explosivité. Vous chargez votre bassin vers l'arrière, vous engagez les hanches et vous laissez la kettlebell s'élancer vers l'avant. Ici, les bras ne tirent pas et accompagnent le geste.

Le résultat est une onde de puissance qui traverse votre corps de bas en haut. Comme le souligne Guillermo Pajuelo , entraîneur personnel chez Hypro et l'un des plus grands experts en entraînement avec kettlebell, "c'est un mouvement explosif qui renforce les muscles postérieurs des jambes, les fessiers, le bas du dos et les abdos". Autrement dit, tout l'arrière de ton corps s'active, et votre centre aussi.

Pour le coach, la première chose à faire est de savoir comment vous positionner devant le poids afin de pouvoir le soulever correctement. La deuxième étape consiste à apprendre à le soulever du sol et à l'amener jusqu'au bassin. Ensuite, après avoir maîtrisé ce premier mouvement, l'étape suivante consiste à déplacer la kettlebell vers le haut, non seulement avec vos mains et vos bras, mais avec tout votre corps, en utilisant notamment la force de vos jambes.

Vous pouvez également engager une routine si vous maîtrisez rapidement l'exercice, 1 swing et 1 respiration puis 2 swings d'affilée et 1 respiration puis 3 swings d'affilée et 1 respiration puis 4 swings d'affilée et 1 respiration et enfin 5 swings d'affilée et 1 respiration.

Au-delà du gain musculaire, le mouvement est une véritable machine à brûler des calories. Chaque répétition propulse votre rythme cardiaque vers les sommets, et en quelques minutes seulement, vous combinez le travail de force et un entraînement cardiovasculaire de haute intensité. Pas besoin d'heures interminables sur un tapis. Et bonne nouvelle, le kettlebell swing est accessible. Un débutant peut démarrer tranquillement pour maîtriser la technique avant d'accélérer...