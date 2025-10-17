Ils l'ont testée sur 900 lavages et leur classement est sans appel : cette lessive Lidl est la meilleure

Testée avec 19 autres marques, cette lessive vendue chez Lidl est l'une des seules à avoir obtenu une très bonne note.

Mieux vaut ne pas se tromper ! La lessive est un produit indispensable, mais qui pèse sur le budget. Même lorsque les résultats du premier lavage ne sont pas satisfaisants, nous sommes obligés d'utiliser le produit pendant les 40 à 60 lavages suivants, jusqu'à atteindre enfin le fond de la bouteille. Acheter un produit performant et adapté à notre consommation (enfants, adeptes de tissus délicats, sportifs...) est donc stratégique dans chaque ménage.

Pour aider les consommateurs à faire le meilleur choix, la renommée organisation de consommateurs allemande Stiftung Warentest, semblable à 60 Millions de Consommateurs en France, a testé une vingtaine de marques de lessives différentes. Parmi elles, un bidon de lessive vendu au rayon nettoyage de Lidl a séduit les jurés. "Après 900 lavages et quatre tonnes de textiles lavés, le constat est sans appel", ont même applaudi les spécialistes.

Selon eux, c'est la lessive Formil, vendue 5,30 euros par le hard-discounter, qui "impressionne pour son efficacité sur les taches du quotidien, mais aussi sur les salissures tenaces comme le vin rouge ou encore la confiture." Dosée pour réaliser 60 lavages, cette dernière existe en version "universelle" et en version "couleurs". Bonne nouvelle, d'autres marques présentes en France ont agréablement surpris les évaluateurs.

© Lidl

C'est le cas de la marque de distributeur Netto. La lessive Aldi Tandil Ultra a aussi reçu l'appréciation "très bien" à la suite des essais. "Elle est plus douce pour les tissus que la plupart des lessives, mais ne nettoie pas aussi efficacement", indique cependant le Stiftung Warentest. La lessive de la marque dm, qui compte quelques points de vente à travers le pays, a, elle aussi, été remarquée pour son efficacité.

À l'inverse, c'est la marque Lenor qui se classe en dernière position du classement. "Sa performance en matière d'élimination des salissures est si faible qu'au bout d'un certain temps, celles-ci apparaissent comme un film transparent sur le linge blanc", regrette même l'union de consommateurs. En clair, les lessives de marques distributeurs abordables sont plus efficaces que les lessives classiques.