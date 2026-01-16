La corde à sauter est souvent sous estimée et pourtant ses bénéfices sont importants.

Vous cherchez une nouvelle activité pour faire du sport tranquillement, sans forcément vous rendre à la salle de sport ou à des kilomètres de chez vous ? Une solution très facile existe : munissez-vous donc d'une corde à sauter ! Souvent utilisée lors des échauffements, la corde à sauter possède aussi de vrais avantages en tant qu'exercice à part entière.

Selon certaines études, 10 minutes de corde à sauter équivalent à 30 minutes de jogging, un avantage et un gain de temps loin d'être négligeables. La différence s'explique notamment par l'augmentation rapide de votre rythme cardiaque lors de la pratique à haute intensité de la corde à sauter.

Thijs Hertsens, physiothérapeute et thérapeute manuel, a décliné les bienfaits de la corde à sauter au magazine néerlandais AD. Contrairement au jogging doux, il s'agit en effet selon lui d'un exercice cardio à fort impact. Mais pas seulement. La corde à sauter est aussi une activité à haute intensité qui sollicite de nombreux muscles du corps. Endurance et coordination sont par ailleurs essentiels et s'améliorent au fil de la pratique.

Et non, il ne s'agit pas d'un mythe : selon l'expert, la corde à sauter permet bel et bien de brûler plus de calories que le jogging sur une durée de temps courte. Selon Hertsens, "on brûle 70 calories en 10 minutes de jogging, contre 100 en 10 minutes de corde à sauter".

Le jogging, qu'il ne faut pas laisser tomber si vous aimez faire du sport en extérieur, est quand même un moyen d'améliorer votre endurance et de renforcer votre système cardiovasculaire. Mais concrètement, si vous voulez brûler la même quantité de calories, la corde à sauter peut être une option vraiment efficace, permettant de gagner du temps. Si votre emploi du temps est chargé, si la motivation de prendre 30 minutes ou plus pour aller courir est difficile à trouver, la corde à sauter est donc une excellente alternative.

Attention toutefois, comme toujours, cela dépend aussi de votre condition physique et vos aptitudes. Faire de la corde à sauter n'est pas évident et peut dépendre de plusieurs critères comme votre poids, vos problèmes aux articulations, etc.