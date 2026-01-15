Forfait à 24 euros avec vue imbattable : cette station de ski française est un bon plan que les locaux se partagent sous le manteau

C'est l'adresse que personne ne connaît pour skier sans se ruiner.

La saison du ski approche avec les vacances d'hiver, et avec elle, la peur de vider son compte en banque... Oubliez les stations surpeuplées et les forfaits à 70 euros, il existe au cœur des massifs français, une pépite qui figure au top cette année parmi les moins chères d’Europe, offrant une alternative sérieuse aux grands domaines alpins.

Imaginez une station de ski à taille humaine, nichée au creux d'une vallée préservée de la foule. Ici, pas de barres d'immeubles en béton ni de files d'attente interminables aux remontées mécaniques, mais une station familiale avec vue imprenable sur l'un des pics les plus majestueux de la chaîne pyrénéenne.

Station de ski d'Artouste face au pic du Midi d'Ossau. © OlegMit - stock.adobe.com

Cette perle rare, c'est Artouste. Située sur la commune de Laruns, en vallée d'Ossau, elle s'impose cet hiver comme l'une des stations les plus abordables du continent selon l'indice annuel des prix du ski établi par Holidu. Avec un coût journalier total estimé à 43,50 euros (incluant l'hébergement), elle bat tous les records. Le forfait journalier y est proposé à seulement 24 euros, un prix défiant toute concurrence pour une station de cette altitude, et l'hébergement varie entre 16 euros en basse saison et 23 euros en haute saison...

Artouste offre 150 hectares de glisse répartis sur 17 pistes pour tous les niveaux de ski alpin (2 noires, 7 rouges, 5 bleues et 3 vertes). Grâce à son altitude culminant à 2 100 mètres, la station garantit un enneigement de qualité, souvent baigné par le soleil généreux du sud. Outre le ski alpin, les amateurs de grands espaces peuvent profiter de parcours de ski de fond et d'itinéraires en raquettes qui serpentent face au mythique Pic du Midi d'Ossau.

L'iconique train d'Artouste. © Yvann K - stock.adobe.com

Mais Artouste ne se résume pas qu'à la glisse. En hiver, on peut aussi s'essayer au snowpark, profiter du Kid Park avec les enfants ou partir en ski de randonnée pour une immersion totale. Après l'effort, la proximité avec le village de Laruns permet de goûter au terroir local, entre fromages de brebis et ambiance chaleureuse des Pyrénées authentiques. L'été, la station est célèbre pour son Petit Train, le plus haut d'Europe, qui propose une excursion vertigineuse.

En combinant un prix record, une glisse garantie sans artifices et cette vue imprenable qui la rend si différente, la station de ski d'Artouste s'impose comme le bon plan incontournable pour skier sans sacrifier son porte-monnaie.