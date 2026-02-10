Le père d'Eric Perrot n'est pas n'importe qui, il a même gagné une médaille de bronze avec la France

Le père du Français Eric Perrot, l'une des stars françaises des JO 2026, est loin d'être inconnu...

Eric Perrot, déjà champion olympique du relais mixte avec l'équipe de France aux JO 2026 de Milan Cortina, pourrait être le Léon Marchand de ces JO d'hiver ou même le Quentin Fillon Maillet époque Jeux de Pékin avec ses cinq médailles. Son programme est taillé pour ce genre d'exploit avec 6 courses pour 6 belles chances de médailles...

Il faut dire que le Français n'est pas novice. Champion du monde, leader de la Coupe du monde de biathlon cette saison avec plusieurs victoires à son actif, il affiche une vraie régularité dans ses performances. Cette constance, il a doit certainement à son talent, son entraînement, mais également peut-être à la génétique.

Eric Perrot possède la double nationalité. Il est le fils de Tone Marit Oftedal, ancienne biathlète norvégienne, sacrée championne du monde junior en relais lors de l'édition 1993. Le Français garde d'ailleurs dans sa vie quotidienne un vrai attachement à la Norvège, avec sa famille maternelle. Mais ce n'est pas tout... Eric Perrot est également, pour nous en France, le fils d'un certain Franck Perrot.

Le Français n'est pas n'importe qui dans le paysage du biathlon français. Il a d'ailleurs été sacré lui aussi en Championnat du monde chez les juniors, comme sa femme, mais lors de l'individuel. Sans oublier une médaille d'argent lors du sprint de ces mêmes Mondiaux par le passé. "On a démythifié la victoire en famille", explique-t-il d'ailleurs dans la Tribune.

Le palmarès de Franck Perrot ne s'arrête pas là. Dans l'élite mondial du biathlon, le père d'Eric Perrot s'est illustré lors des Championnats du monde 1995 à Antholz-Anterselva, le lieu même de ces JO 2026, en décrochant la médaille de bronze par équipes. Il a également pris la cinquième place du relais masculin aux Mondiaux 1996 à Ruhpolding.

Cet héritage, cette passion de la neige, Eric Perrot la garde au quotidien dans sa carrière d'athlète. Son père, étant particulièrement présent au quotidien comme il a expliqué dans le Dauphiné il y a quelques années. "Il suit pas mal ma carrière parce qu'il a fait la sienne et qu'il est entraineur. Il me connait bien, me comprend bien et m'apporte des détails qui sont importants. Je n'ai jamais ressenti de pression par rapport à ma famille, à mes deux parents qui ont été biathlètes. Je suis biathlète, ce n'est pas un hasard, mais cela a été mon choix. Mes deux parents ne sont là que pour m'accompagner."