Vendée Globe 2020-2021 : Burton récupère la première place, les dernières infos du classement

Ce dimanche, au point de 12 heures, Louis Burton était passé premier du classement du Vendée Globe 2021-2021, devant Charlie Dalin. Ce dernier se situe à seulement 5.35 miles nautiques du leader.

Sommaire Classement

Arrivée

Cartographie

[Mis à jour le 24 janvier 2021 à 13h08] La première place du classement du Vendée Globe 2020-2021 se voit à nouveau chamboulée. Charlie Dalin, qui conservait sa position de leader samedi, s'est vu détrôné par Louis Burton. Ce dernier restait premier du classement au point de 12 heures, dimanche 24 janvier. Si la direction de course table sur une arrivée ce mercredi 27 janvier, l'identité du vainqueur reste donc pour le moment plus qu'incertaine.

Boris Herrmann, toujours en troisième position, est situé à 44.67 nm du leader ! Une situation inédite dans l'histoire du tour du monde à la voile, qui va donc se finir quasiment au sprint. Après plus de 35 000 kilomètres parcourus, les écarts sont aussi infimes que dérisoires, et la victoire pourrait se jouer dans les détails et les temps de compensations attribués à certains skippers (voir ci-dessous), décisifs. Sans oublier la capacité de chaque marin à s'adapter aux conditions météo, notamment au niveau des îles des Açores, où il faudra apprivoiser les effets des marées et les vents changeants.

A noter que trois skippers encore en course et qui avaient été impliqués dans l'opération de sauvetage de Kevin Escoffier au début du mois de décembre bénéficieront d'heures de compensation. Il s'agit de Boris Herrmann (l'heure d'arrivée sera l'heure à laquelle il termine moins 6 heures), Yannick Bestaven (moins 10 heures et 15 minutes) et Jean Le Cam (moins 16 heures et 15 minutes). Le classement du Vendée Globe et les écarts entre les six premiers, à 12h, ce dimanche 24 janvier 2021 :

Louis Burton (Bureau Vallée 2) Charlie Dalin (Apivia) à 5.35 nm (miles nautiques) Boris Herrmann (SeaExplorer - Yacht Club de Monaco), à 44.67 nm Thomas Ruyant (LinkedOut), à 103.72 nm Yannick Bestaven (Maître Coq IV), à 237.09 nm Giancarlo Pedote (Prysmian Group) à 295.03 nm. Le classement complet sur le site officiel

La direction de course estime que le vainqueur de ce Vendée Globe 2020-2021 devrait pas passer la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne le mercredi 27 janvier. Le record de la course détenu par Armel Le Cléac'h (74 jours 3 heures 35 minutes et 46 secondes) ne devrait donc pas être battu puisque si cette date est confirmée, le gagnant bouclera le tour du monde à la voile en plus de 77 jours. A noter que l'arrivée aux Sables d'Olonne se fera à huis clos, sans public, en raison du contexte sanitaire.

Suivez les positions des skippers et de leur bateaux en direct, tout au long de ce Vendée Globe 2020-2021, grâce à la cartographie de la course. La situation ce vendredi 22 janvier 2021 :