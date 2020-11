"Vendée Globe : démâtage pour Troussel, le classement en direct"

Mauvaise nouvelle sur le Vendée Globe 2020-2021 ce lundi matin : le bateau de Nicolas Troussel, qui était 8e du classement, a démâté au large du Cap-Vert. Le skipper n'est pas blessé mais va être contraint à l'abandon. Suivez l'actu en direct.

11:24 - Une frayeur pour Sorel Maxime Sorel a également passé une nuit mouvementée à bord de son bateau V&B - Mayenne, comme il l'a indiqué ce matin : "J’ai fait un arrêt buffet. Mon voilier a tapé sur quelque chose alors que j’étais en train de vider un ballast. Toutes les affaires à bord ont bougé. Une voile, qui était sur le pont, a fait un saut de 3 mètres. J’ai, tout de suite, tout inspecté en étant en liaison avec mon équipe à terre. A priori, tout va bien même si ma quille fait un peu de bruit. Dans cette mésaventure, le capuchon de mon réservoir de gasoil a explosé. J’ai passé beaucoup de temps à laver et j’ai maintenant un peu mal à la tête". 10:51 - Bestaven à pleine vitesse Yannick Bestaven, qui se situe actuellement à la 10e place du classement, a également donné de ses nouvelle ce matin, depuis son bateau : "Je file tout droit à 23 nœuds, vers le Pot-Au-Noir. Tout schuss, plein Sud avec des alizés bien établis qui vont se renforcer encore (...) Il n’y a pas d’option si ce n’est de sortir toute la quincaillerie afin de tenir le rythme des grands foilers dans la mesure du possible (...) Gros run de trois jours devant moi. Cap-Vert dans 12 heures. Pot-au-Noir dans les trois jours. Ça bombarde à bord de Maître Coq !". 10:38 - Le point sur le classement du Vendée Globe Au dernier pointage réalisé à 9 heures ce lundi 6 novembre, 2020, le Britannique Alex Thomson occupait toujours la tête du classement du Vendée Globe, devant Jean Le Cam, Thomas Ruyant, Charlie Dalin et Kevin Escoffier. [Classement ????]

Découvrez les positions des skippers du lundi 16 novembre à 9h

Suivez toute la flotte ici ▶️ https://t.co/uKgQVrf3Yk #VG2020 pic.twitter.com/qziSAzA8wT — Vendée Globe (@VendeeGlobe) November 16, 2020 10:34 - Troussel s'était exprimé à la vacation de 5h Nicolas Troussel avait fait part des ses impressions ce lundi matin, quelques heures avant de démâter, en indiquant notamment : "Ça fait pas mal de bruit, ça tape et ce n’est pas trop confortable, mais ça va vite. Le bateau décolle et ré-atterrit, il n’y a pas beaucoup de mer mais on crée des sensations comme s’il y en avait. LinkedOut et Apivia vont très vite depuis quelques jours, j’ai décidé d’accélérer un peu. Après, il faut faire attention car ça sollicite beaucoup le bateau, il ne faut pas trop tirer dessus (...) Ça tartine bien, les conditions sont agréables sauf que ça tape. Il y a un peu plus de vent que sur les fichiers. Mais si on a du vent comme ça jusqu’au Pot au Noir, c’est bien". Le skipper n'aura malheureusement pas l'occasion de poursuivre la course... 10:30 - Nicolas Troussel victime d'un démâtage La nouvelle a été transmise peu avant 9 heures par la direction de course, par ces quelques mots : "Corum L’Épargne annonce le démâtage du bateau Corum L’Épargne, skippé par Nicolas Troussel et engagé sur ce 9ème Vendée Globe. Nicolas Troussel n’est pas blessé. Il est en train de faire les manœuvres nécessaires afin de mettre le bateau en sécurité. Le lever du jour permettra de mieux évaluer la situation. Le démâtage a eu lieu alors que CORUM L’Épargne et Nicolas Troussel étaient 7ème au classement et filaient à vive allure dans un début d'alizé". Des précisions devraient bientôt être apportées par le skipper.

Vendée Globe 2020-2021 : les infos utiles

Découvrez le classement et les écarts entre les participants du Vendée Globe, au pointage de 9h, ce lundi 16 novembre 2020 :

Alex Thomson Jean Le Cam (Yes We Cam!), à 80,73 nm (miles nautiques) Thomas Ruyand (LinkedOut), à 126,4 nm. Le classement complet sur le site officiel

La direction de course propose, chaque jour, un classement à 5h, 9h, 12h, 15h, 18h et 22h. Rappelons que l'originalité du Vendée Globe réside dans le fait qu'il s'agit d'un tour du monde à la voile effectué en solitaire, sans escale et sans assistance. Autrement dit, aucun des participants ne peut embarquer une autre personne sur son bateau, sauf en cas d'urgence (mais le concurrent secouru sort alors du classement). Les navigateurs ne peuvent pas non plus mettre un pied à terre mais ils peuvent, en cas de problème, retourner aux Sables d'Olonne (Vendée) et repasser la ligne de départ, le tout dans une limite de dix jours après le départ. Enfin, il est impossible de bénéficier d'une quelconque assistance médicale ou technique. Le cas échéant, le navigateur est également déclassé.

Suivez les positions des skippers et de leur bateaux en live, tout au long de ce Vendée Globe, grâce à la cartographie de la course :

Le parcours du Vendée Globe correspond à tour du monde d'ouest en est. Le départ est donné de la baie des Sables d'Olonne puis les concurrents descendent l'Océan Atlantique du nord au sud en laissant, à bâbord, le Cap de Bonne Espérance, le Cap Leeuwin, le Cap Horn, et, à tribord, le continent Antarctique. Ensuite, les participants remontent l'Atlantique du sud au nord et l'arrivée est jugée, elle aussi, dans la baie des Sables d'Olonne. Au total, le parcours théorique équivaut à 24 394 miles, ce qui correspond environ à 39 250 kilomètres.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour valider leur inscription à cette neuvième éditions du Vendée Globe, les participants devaient déposer un dossier de candidature au plus tard le 1er novembre 2019 puis valider leur qualification (obtenue par les skippers ayant terminé l'une des courses suivantes : le précédent Vendée Globe, la Route du Rhum 2018, la Transat Jacques Vabre 2019, The Transat 2020, New York Vendée 2020). Ils sont finalement 33 à avoir pris le départ de la course :