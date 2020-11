"Vendée Globe : le classement en direct, Charlie Dalin a de la marge"

VENDEE GLOBE. Après l'abandon d'Alex Thomson et les soucis de foil rencontrés par Thomas Ruyant, le skipper du bateau Apivia a pris le large en tête du classement du Vendée Globe 202-2021. Le point sur les écarts et les positions sur la cartographie de la course.

12:56 - Avant son abandon, Alex Thomson espérait encore gagner le Vendée Globe Ralenti la semaine dernière après avoir subi une avarie, Alex Thomson avait pris le temps de réparer son bateau Hugo Boss et état reparti à la conquête d'une première victoire dans le Vendée Globe. Son rêve s'est effondré dans la nuit de vendredi à samedi, après que son embarcation ait heurtée un objet flottant non identifié. Un incident qui a contraint le skipper britannique à l'abandon. "La nuit dernière, vers 19 heures, j'étais à environ 21 noeuds, avec le gennaker devant, et un ris dans la grand-voile, quand j'ai entendu un grand bruit, a-t-il expliqué samedi. Le bateau a violemment réagi. Le système de gouvernail a sauté, et tout ce que j'ai pu faire c'est rouler les voiles. Une fois sur le pont, j'ai pu constater que la lame du safran était cassée et qu'il se balançait autour emmêlé avec un gros morceau de matériel de pêche. Donc je pense que j'ai touché quelque chose. Ça s'est sûrement passé comme ça. Avec un tel niveau de dégât, réparer en mer était tout à fait impossible. On a dû accepter que c'était la fin de la course. Franchement, je suis dévasté. Je pensais vraiment, profondément, qu'on pouvait gagner". Il s'agit du troisième abandon en cinq participations pour Alex Thomson, qui a également deux podiums à son actif puisqu'il a terminé troisième du classement en 2013 et deuxième en 2017. 12:37 - Escoffier se méfie de la dépression météo à venir Kevin Escoffier (PRB), qui navigue donc actuellement en troisième position du classement de ce Vendée Globe, lorgne désormais sur la deuxième place. Le skipper français a donné de ses nouvelles ce matin. "C’est sûr qu’il y a un peu de mer et ce n’est que le début !", explique-t-il dans un message relayé par le site Internet officiel de la course. J’ai regardé la nav hier soir pour trouver une route qui prend en compte pas mal de paramètres : l’état de la mer, le courant des Aiguilles pour ne pas aller trop au Nord et se prendre un tourbillon avec le vent contre le courant, et puis la brise. Nous avons un premier coup de vent, mais c’est surtout le deuxième avec un passage de front qui influe sur la trajectoire à suivre... Les fichiers météo ne sont pas encore raccord sur le déplacement de cette nouvelle dépression australe : il faut se positionner pour la première et vraiment bien pour la deuxième ! Il ne faut pas trop de vent sans trop perdre de terrain sur mes concurrents. Avec mes collègues, on a fait le choix de ne pas se retrouver trop près de Bonne-Espérance, donc les vagues et le courant des Aiguilles, c’est réglé. Charlie Dalin devrait d’ailleurs éviter la deuxième dépression, mais nous, le groupe des poursuivants, on va l’avoir ! Le passage du front le 4 décembre risque d’être assez solide… Mais on va d’abord affronter notre premier coup de vent avec 35 nœuds fichier et six mètres de creux. Là, on a déjà quatre mètres de vagues avec une brise assez irrégulière qui passe de 20 à 30 nœuds". 12:10 - Charlie Dalin bien installé en tête du classement Le skipper havrais et son bateau Apivia ont repris quelques miles nautiques à leurs poursuivants et possèdent encore plus de 240 nm d'avance sur Thomas Ruyant (LinkedOut) au classement publié à 12h, ce lundi 30 novembre 2020. Le leader du Vendée Globe compte également 268 nm de marge sur Kevin Escoffier (PRB), troisième, et 293 nm sur Jean le Cam (Yes We Cam), quatrième.

Vendee Globe 2020-2021 : les infos utiles

Voici le classement du Vendée Globe au pointage de 12h, ce lundi 30 novembre 2020 :

Charlie Dalin (Apivia) Thomas Ruyant (LinkedOut), à 242,52 nm (miles nautiques) Kevin Escoffier (PRB), à 267,96 nm (miles nautiques). Le classement complet sur le site officiel

La direction de course propose, chaque jour, un classement à 5h, 9h, 12h, 15h, 18h et 22h. Rappelons que l'originalité du Vendée Globe réside dans le fait qu'il s'agit d'un tour du monde à la voile effectué en solitaire, sans escale et sans assistance. Autrement dit, aucun des participants ne peut embarquer une autre personne sur son bateau, sauf en cas d'urgence (mais le concurrent secouru sort alors du classement). Les navigateurs ne peuvent pas non plus mettre un pied à terre mais ils peuvent, en cas de problème, retourner aux Sables d'Olonne (Vendée) et repasser la ligne de départ, le tout dans une limite de dix jours après le départ. Enfin, il est impossible de bénéficier d'une quelconque assistance médicale ou technique. Le cas échéant, le navigateur est également déclassé.

Suivez les positions des skippers et de leur bateaux en live, tout au long de ce Vendée Globe, grâce à la cartographie de la course :

Le parcours du Vendée Globe correspond à tour du monde d'ouest en est. Le départ est donné de la baie des Sables d'Olonne puis les concurrents descendent l'Océan Atlantique du nord au sud en laissant, à bâbord, le Cap de Bonne Espérance, le Cap Leeuwin, le Cap Horn, et, à tribord, le continent Antarctique. Ensuite, les participants remontent l'Atlantique du sud au nord et l'arrivée est jugée, elle aussi, dans la baie des Sables d'Olonne. Au total, le parcours théorique équivaut à 24 394 miles, ce qui correspond environ à 39 250 kilomètres.

Pour valider leur inscription à cette neuvième éditions du Vendée Globe, les participants devaient déposer un dossier de candidature au plus tard le 1er novembre 2019 puis valider leur qualification (obtenue par les skippers ayant terminé l'une des courses suivantes : le précédent Vendée Globe, la Route du Rhum 2018, la Transat Jacques Vabre 2019, The Transat 2020, New York Vendée 2020). Ils sont finalement 33 à avoir pris le départ de la course :