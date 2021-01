Vendée Globe : le classement en direct, Louis Burton menace Charlie Dalin

VENDEE GLOBE 2020-2021. Qui sera le grand vainqueur du Vendée Globe ? Charlie Dalin est actuellement le mieux placé devant Louis Burton mais les écarts restent faibles et le passage du Pot au Noir pourrait encore rebattre les cartes dans ce tour du monde à la voile très indécis. Découvrez les positions et le classement en direct sur la cartographie.

[Mis à jour le 18 janvier 2021 à 12h09] Une dizaine de jours de l'arrivée estimée du vainqueur, l'issue du Vendée Globe est toujours incertaine. Les écarts entre les bateaux de tête se sont légèrement desserrés durant le week-end et Charlie Dalin (Apivia) a conservé la position de leader mais rien n'est encore joué, d'autant que les skippers situés dans la première partie du classement en terminent actuellement avec la traversée du Pot-au-Noir, cette zone intertropicale au climat changeant qui pourrait s'avérer décisive pour l'issue de la course. Derrière le marin havrais, Louis Burton (Bureau Vallée 2) pointe ce midi à une quarantaine de miles nautiques (environ 75 kilomètres) tandis que Thomas Ruyant, Damien Seguin, Yannick Bestaven, Boris Herrmann et Yannick Bestaven sont tous situés à moins de 150 nm de Dalin.

Ce lundi matin, Louis Burton, le plus rapide dans le peloton de tête mais toujours deuxième, analysait la situation à la sortie du Pot au Noir : "J'ai été tout droit et ça s'est bien passé, j'ai eu de la chance et de la réussite sur ce coup-là. C'est plutôt intéressant pour Charlie (Dalin) et moi, on a été moins pénalisés que le reste de la flotte (...) Je suis à l'attaque autant que je peux, c'est un vrai jeu stratégique avec la négociation de l'entrée dans la dépression, la dorsale à passer, l'arrivée dans le Golfe de Gascogne (...) On voit que Charlie (Dalin) n'est pas parti sur la même chose. Comme il n'a pas de foil, je pense qu'il essaye de faire une route plus directe car il ne peut pas capitaliser sur une grosse vitesse à cette allure-là (...) Il y a Boris Herrmann qui va sortir du pot, il faut le surveiller".

Voici le classement du Vendée Globe et les écarts entre les six premiers, à 12h, ce lundi 18 janvier 2021 :

Charlie Dalin (Apivia) Louis Burton (Bureau Vallée 2), à 42,60 nm (miles nautiques) Damien Seguin(Groupe Apicil), à 109,43 nm (miles nautiques) Thomas Ruyant (LinkedOut), à 109,82 nm. Boris Herrmann (SeaExplorer - Yacht Club de Monaco), à 145,67 nm. Yannick Bestaven (Maître Coq IV), à 147,70. Le classement complet sur le site officiel

Précisions que le classement à l'arrivée aux Sables-d'Olonne pourrait être différent de l'ordre de passage sur la ligne puisque trois skippers encore en course et qui avaient été impliqués dans l'opération de sauvetage de Kevin Escoffier au début du mois de décembre, bénéficieront d'heures de compensation. Il s'agit de Boris Herrmann (l'heure d'arrivée sera l'heure à laquelle il termine moins 6 heures), Yannick Bestaven (moins 10 heures et 15 minutes) et Jean Le Cam (moins 16 heures et 15 minutes).

Suivez les positions des skippers et de leur bateaux en direct, tout au long de ce Vendée Globe 2020-2021, grâce à la cartographie de la course. La situation ce lundi 18 janvier 2021 :

Compte tenu du rythme suivi par les skippers de tête, le vainqueur de ce Vendée Globe 2020-2021 ne devrait pas passer la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne avant le 27 ou le 28 janvier. Le record de la course détenu par Armel Le Cléac'h (74 jours 3 heures 35 minutes et 46 secondes) ne devrait donc pas être battu puisque si cette date est confirmée, le gagnant bouclera le tour du monde à la voile en plus de 75 jours.