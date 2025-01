Charlie Dalin : architecte, oncle chanteur... Ce que vous ne savez pas sur le skipper

Charlie Dalin devrait être le grand gagnant du Vendée Globe 2024, voici le portrait du skipper.

Après une longue bataille, Charlie Dalin devrait franchir la ligne d'arrivée en premier aux Sables d'Olonne. Une consécration pour le navigateur qui a baigné dans la voile dès son plus jeune âge. C'est quand il avait six ans, à l'occasion de vacances en Bretagne qu'il est tombé amoureux de ce sport. "Pour moi, tout a commencé lors de vacances en famille, à Crozon (Finistère), confiait-il au site Actu.fr, en 2019. Ma mère m'a inscrit à des cours d'Optimist pour ne pas que je m'ennuie. C'était le début de ma passion".

Architecte de formation

Charlie Dalin s'est orienté vers un cursus universitaire d'architecture marine et suit une formation à Southampton, en Angleterre, où il décroche son diplôme d'ingénieur en 2006. C'est grâce à ses compétences qu'il peut notamment parfaire son bateau et user de son plein potentiel.

Une famille dans la musique

Pour Libération, le skipper est revenu sur son attachement à la musique. Sa famille étant très impliquée dans le milieu. "Toute mon enfance j'ai baigné dans la musique : mes parents ont animé une radio libre au Havre, mon père a travaillé comme tour manager pendant de nombreuses années, mon oncle était chanteur du groupe City Kids, mon oncle par alliance est batteur dans le groupe FFF. J'ai pu assister à de nombreux concerts et récupérais donc régulièrement des CD mais je crois que mon premier achat c'était la Tribu de Dana de Manau" explique-t-il

La voile dans le sang

C'est en 2007 qu'il fait véritablement son entrée dans dans le monde des skippers professionnels, en décrochant un job au pôle Finistère de Port-la-Forêt, l'un des plus prestigieux centres d'entraînement dans la domaine de la course au large, tout en continuant à "régater" sur son temps libre. Couvé par Amel Le Cléac'h, pensionnaire du pôle (et vainqueur du Vendée Globe en 2013), le jeune homme parvient à convaincre Christian Le Pape, directeur-fondateur du centre d'entraînement, de lui donner sa chance en tant qu'apprenti skipper. Dalin débute sa carrière en course au large en Figaro Bénéteau, classe monotype. Dès sa deuxième année, il remporte la Transat AG2R La Mondiale aux côtés de Gildas Morvan. Les années suivantes seront faites de podiums et victoires, dont le si convoité titre de Champion de France Élite de Course au Large en solitaire, qu'il remporte deux fois (2014 et 2016). Entre 2014 et 2018, il termine cinq fois de rang sur le podium de la Solitaire du Figaro (un record), mais sans jamais parvenir à la remporter. En 2019 il remporte la Transat Jacques Vabre et termine 2e de la Route du Rhum en 2022. Lors de l'édition précédente du Vendée Globe, il franchit la ligne d'arrivée en première position mais est devancé par Yannick Bestaven, ce dernier bénéficiant d'une bonification de 10h15 à la suite du sauvetage de Kevin Escoffier.