Il est l'un des meilleurs exercices d'abdominaux, mais aussi l'un des plus sous-estimés

Pour renforcer l'ensemble du tronc et avoir des abdominaux saillants, les exercices traditionnels ne suffisent pas. Il en existe un qui est considéré comme l'un des meilleurs, mais qui est très souvent sous-estimé.

Il y a de nombreux exercices que nous connaissons et que nous répétons sans cesse pour travailler la sangle abdominale (autrement dit, les "abdos"), comme les crunchs obliques, les croisés, le roll-up ou la planche. Toutefois, tout comme un entraînement cardio ne se limite pas à la course, un entraînement abdominal ne doit pas se limiter à ces seuls exercices.

L'un des meilleurs pour renforcer les abdominaux est le squat frontal avec une barre, un exercice sous-estimé avec de nombreux avantages. Selon le coach sportif Mike Hamlin, interrogé par Women's Health, ce squat est meilleur pour le tronc que le squat classique avec la barre sur le dos, offrant "plus de puissance pour d'autres exercices, une région lombaire et abdominale plus saine et stable, et un ensemble d'abdominaux plus fort". Le squat frontal avec une barre est très favorable à des abdominaux bien dessinés

Le squat frontal avec barre, c'est un peu comme s'accroupir en tenant un bâton devant soi. Imaginez que vous portiez un plateau de nourriture devant vous avec les coudes pointés vers l'avant. Placez vos pieds à la largeur des épaules. En maintenant le "plateau" (la barre) près de votre cou, accroupissez-vous comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise invisible. Gardez votre poitrine fière, le dos droit, et faites comme si vous poussiez le sol avec vos pieds pour vous relever.

Il reste à savoir comment réaliser ce squat sans se blesser. Premièrement, les pieds doivent être écartés à la largeur des épaules ; ensuite, il faut placer la barre à l'avant des épaules et près du cou, en positionnant les coudes vers l'avant et les bras parallèles au sol ; enfin, il faut s'accroupir en gardant la poitrine haute, le dos droit et les abdominaux contractés.

La sangle abdominale est le pilier central du corps, jouant un rôle crucial dans la posture et l'équilibre. En la renforçant, vous prévenez les douleurs dorsales, car un ventre tonique soutient mieux la colonne vertébrale. Elle est également essentielle pour la réalisation d'une multitude d'activités quotidiennes, allant de la marche à la prise d'objets lourds. De plus, des abdominaux solides améliorent les performances sportives et confèrent une silhouette plus sculptée. Sans oublier qu'un tronc robuste aide à mieux protéger les organes internes.