Il va falloir changer vos exercices, faire des abdos ne fait pas du tout perdre du ventre !

Ceux qui font des abdos tous les jours pour perdre du ventre auraient tout faux selon plusieurs études. La perte de graisse abdominale ne marche pas du tout comme vous le pensez.

Dans un monde où les réseaux sociaux et la publicité en ligne prétendent avoir des solutions rapides pour perdre du ventre, plusieurs études récentes démontent le mythe de la réduction localisée de graisse. Selon elles, les publicités qui vendent un concept appelé "réduction ciblée", en promettant la perte de gras dans des zones spécifiques du corps à travers des exercices ou des régimes particuliers, ont tout faux.

Nick Fuller, un expert des débats en matière de santé, explique que notre corps est programmé pour brûler toutes nos réserves de graisse pour produire de l'énergie lors d'un effort, et pas seulement celles que nous cherchons à cibler pendant l'exercice. Cette théorie se base sur l'analyse des "triglycérides", les lipides liés au cholestérol qui sont stockés dans nos cellules graisseuses. Appelés également "adipocytes", il sont libérés dans notre sang et transportés vers le tissu adipeux.

Ces réserves de graisse, réparties dans tout le corps, sont notre source d'énergie principale pendant les périodes d'exercice prolongé ou de jeûne.

Or une étude clinique randomisée de 12 semaines, publiée par des chercheurs américains, a montré qu'en faisant des abdominaux, c'est l'ensemble de ces triglycérides qui sont sollicités, pas seulement ceux du ventre. Aucune réduction significative de la graisse abdominale n'a été constatée chez les personnes qui combinaient les exercices abdominaux à un changement de régime alimentaire par rapport à celles qui se contentaient de changer leur alimentation.

Une autre analyse internationale de 2021 incluant plus de 1100 participants a aussi conclu que l'entraînement musculaire localisé n'avait aucun effet sur les dépôts de graisse localisés. En ce qui concerne les pilules et les compléments alimentaires en vente libre, deux études récentes de l'Université de Sydney analysant plus de 120 essais contrôlés par placebo n'ont montré aucune réduction cliniquement significative du poids chez les personnes en surpoids ou obèses.

Il est important de comprendre que notre génétique et notre sexe jouent un rôle significatif dans la manière et l'endroit où la graisse est stockée et perdue en premier. Par exemple, les femmes ont tendance à perdre du poids d'abord au visage, aux mollets et aux bras, car ces zones affectent le moins la maternité, tandis que les hommes d'âge moyen et les femmes ménopausées stockent davantage de graisse viscérale autour du milieu du corps.

La réalité est que nous ne pouvons pas contrôler l'endroit où notre corps perd de la graisse. Cependant, toute activité physique aide à brûler les graisses corporelles et à préserver la masse musculaire, entraînant une modification de la forme du corps sur le temps et aidant à la gestion du poids à long terme. Avec une masse musculaire plus importante, notre métabolisme est plus actif, brûlant ainsi plus d'énergie.

Perdre de la graisse sur le long terme implique de réduire le poids en petites étapes gérables et durables, en alternant des périodes de perte de poids avec des périodes de maintien du poids. Cela nécessite également des changements progressifs dans le mode de vie (régime alimentaire, exercice et sommeil) pour former des habitudes durables.