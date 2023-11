Ce coach supplie les employés qui restent toujours assis à un bureau de faire ceci

Rester assis à un bureau toute la journée est le quotidien d'une grande partie des employés au XXIe siècle. Ce coach sportif a des exercices simples pour éviter de rouiller.

Rester assis pendant trop longtemps à un bureau est très inconfortable et peut causer d'importantes douleurs. Heureusement, quelques petits exercices très simples et sans matériel suffisent souvent à soulager son corps. Les coachs sportifs se multiplient et il est parfois difficile de faire le tri, d'autant que beaucoup recommandent des exercices de musculation difficiles, avec beaucoup de matériel et peu utiles pour la plupart des gens.

Dan Go, coach sportif en entreprise, a donné quelques exemples d'exercices faciles pour entretenir son corps : la plupart sont de simples étirements sans matériel. Ils vous permettront d'éviter les douleurs lorsque vous êtes contraints de travailler assis à un bureau pendant de longues heures chaque jour. Sur le réseau social X (anciennement Twitter), il montre 5 exercices qu'il considère obligatoires pour soulager les tensions liées au travail.

Le premier est ce qu'il appelle "le meilleur étirement du monde" : il s'agit d'une fente en avant, en posant les mains au sol, suivi d'une rotation des épaules et enfin d'un étirement en s'appuyant sur la jambe arrière. Cet exercice mobilise, en quelques secondes, de nombreux muscles : les fessiers, les ischio-jambiers et les mollets, mais il étire aussi la colonne vertébrale et les hanches par exemple.

Le deuxième exercice est "l'étirement du canapé" : il consiste à s'agenouiller par terre dos à un canapé par exemple, poser un pied sur le canapé et l'autre à plat au sol, puis replier la jambe jusqu'à avoir le dos bien droit et le talon collé aux fesses. Cette étirement soulage les douleur dans le bas du dos et les jambes, en mobilisant les hanches et les quadriceps.

Le troisième exercice est le plus simple de tous : nommé "la suspension passive", il consiste simplement à se suspendre en l'air, bien droit, en s'accrochant par les mains à une barre horizontale comme une barre de tractions. Cet exercice renforce les épaules, mais est surtout très utile pour soulager les douleurs de dos et la tension dans la colonne vertébrale. Cela permet aussi d'améliorer la posture.

Le quatrième exercice, les "pompes de face", aide à travailler les muscles du haut du dos et des épaules. Il nécessite une bande ou un câble élastique, accroché face à vous et que vous tirerez vers vous en direction de votre front, en pivotant les avant-bras vers le haut, les mains arrivant près des oreilles.

Enfin, le cinquième exercice est tout bête : marcher. En effectuant plusieurs milliers de pas par jour, vous mobilisez de nombreux muscles et réduisez largement les risques de diverses douleurs, maladies et même de mortalité. Marcher est aussi un moyen efficace de réduire le stress et de soulager les tensions musculaires, ce qui est d'une grande aide après une longue journée de travail en posture assise.