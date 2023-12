Vous avez froid aux mains ou aux pieds, voici les exercices qui réchauffent vraiment

Avec des températures négatives, les extrémités sont souvent les premières à subir le froid. Mais il existe quelques méthodes simples pour se réchauffer.

Il est venu le temps du pilou pilou et des gants ! Depuis plusieurs jours maintenant et pour plusieurs mois, les températures baissent drastiquement. Si pour de nombreuses personnes l'hiver est apprécié pour sa neige et son atmosphère polaire, cette période est souvent délicate à gérer pour les plus frileux, car on cherche en permanence à se réchauffer.

On peut régulièrement observer des personnes dans la rue, en promenade ou en attendant le bus, se frotter les mains ou souffler à l'intérieur de celles-ci pour tenter de se réchauffer. Les extrémités des membres sont souvent mises à rude épreuve durant cette période, mais sachez qu'il existe des mouvements "simples" pour se réchauffer rapidement. Si des accessoires peuvent être nécessaires, vous pouvez aussi faire ces mouvements discrets sans plus de matériel.

Comme indiqué plus haut, se frotter vigoureusement les mains est l'exercice le plus basique, mais vous pouvez aller plus loin en réalisant des exercices de rotation des poignets pour augmenter l'afflux sanguin et les réchauffer. Un exercice également valable pour les pieds si vous réalisez des rotations au niveau des chevilles.

Les doigts peuvent être un très bon outil pour se réchauffer et plusieurs exercices le permettent. Tout d'abord, en étirant et en dépliant lentement un par un chacun des doigts. Vous pouvez également taper vos doigts sur la paume de la main de façon régulière afin d'exercer une pression et vous réchauffer. Un petit jeu, une sorte de simulation d'exercice de piano vous permet également de vous réchauffer en appuyant chacun des doigts un par un en augmentant la vitesse comme si vous jouez de l'instrument. Enfin, vous pouvez également serrer très fort votre poignet, le maintenir dans cette position pendant quelques secondes (pas plus !) puis le relâcher, la clé étant de répéter l'exercice plusieurs fois.

Pour les pieds, les exercices à faire sont un peu moins discrets, mais après tout, vous avez froid non ? En position assise, il suffit de lever alternativement les talons du sol, puis les orteils. Cela stimule les muscles du mollet et de la partie supérieure du pied. Vous pouvez également faire cet exercice debout. Si vous avez une petite attente et que vous êtes du genre à ne pas pouvoir tenir debout, faire des allers-retours sur la pointe des pieds puis sur le talon est également une bonne solution. Enfin, si la discrétion n'est pas pour vous, vous pouvez réaliser des étirements contre mur en plaçant un pied en avant et l'autre en arrière, en gardant les deux talons au sol. Plier le genou avant tout en étirant le mollet arrière et le tour est joué !

Petit bonus si vous êtes à la maison, faire glisser une balle sous la voute plantaire tout en exerçant une légère pression, permet de détendre les muscles et de vous réchauffer.