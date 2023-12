Elle a fait cet exercice tous les jours pendant un mois pour perdre de la graisse et voici le résultat

Pendant un mois, elle n'a fait que cet exercice et rien d'autre. Cette coach a pourtant obtenu des résultats plus que probants.

Une coach en fitness, Anna Quinlan, qui a aussi couru plusieurs marathons et triathlons, a essayé de ne réaliser qu'un seul exercice pendant un mois pour vérifier si cela suffisait à perdre de la graisse et entretenir sa condition physique. Elle a choisi les "burpees", un drôle de nom pour un exercice de fitness dynamique, qui travaille tout le corps mais aussi le cardio, sans nécessiter aucun matériel et qui est facile à réaliser. Elle a réalisé 50 burpees par jour, ce qui prend à peine 10 minutes.

Les burpees sont des mouvements polyvalents et complets qui sollicitent plusieurs groupes musculaires et offrent un entraînement cardiaque intense. Pour effectuer des burpees, commencez debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Baissez-vous en position de squat (jambes et hanches fléchies à 90 degrés comme pour s'accroupir, fesses au dessus du sol, dos droit), placez vos mains sur le sol devant vous, puis envoyez vos pieds en arrière pour vous retrouver en position de planche. Effectuez une pompe en abaissant votre poitrine vers le sol, et remontez en position de planche. Ramenez vos pieds vers vos mains pour revenir en position accroupie, puis sautez verticalement en levant vos bras au-dessus de votre tête. Répétez ces mouvements de manière fluide pour maximiser les avantages de l'exercice.

Pour réaliser ses 50 burpees par jour, Anna Quinlan les a divisés en 5 séries de 10 burpees, avec des pauses entre chaque série, pour reprendre son souffle et reposer les muscles. Pendant la première semaine, elle a eu des courbatures douloureuses et des difficultés à se motiver. Mais en persévérant, au bout de 10 jours seulement, elle a commencé à constater de vrais progrès et à sentir plus de facilité pendant l'exercice.

A partir de la troisième semaine, la coach en fitness a réussi à enchaîner les 50 burpees sans prendre de pause. Elle a constaté une nette amélioration de son endurance et de sa force, facilitant la réalisation des exercices. Ses bras se sont tonifiés et légèrement dessinés, comme ses jambes, et elle a perdu une partie de sa cellulite. C'est donc un exercice efficace pour tout le corps et le cardio, mais aussi pour affiner sa silhouette.

L'aspect fonctionnel des burpees en fait un exercice utile pour renforcer la coordination, la mobilité et l'agilité. Ils améliorent la force musculaire, en ciblant les muscles de presque toutes les parties du corps, des bras aux jambes en passant par le buste. De plus, les burpees sont un exercice de cardio efficace, augmentant le rythme cardiaque et favorisant la combustion des calories. Il est important de commencer lentement, en adaptant l'intensité à votre niveau de condition physique et en vous alimentant bien avant et après l'exercice, sans négliger l'hydratation.