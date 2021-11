France - Argentine : suivez le match de rugby en direct !

FRANCE - ARGENTINE. Les coéquipiers de Damien Penaud affrontent l'Argentine au Stade de France. Une victoire avec la manière permettrait aux Bleus d'aborder, avec sérénité, les deux prochaines rencontres, dont le choc face à la Nouvelle-Zélande. Suivez avec nous le première rencontre test-match d'automne.

21:42 - Le sans-faute pour Jaminet À 50 mètres des poteaux, le numéro 15 des Bleus ne rate pas sa cible et permet aux Bleus de virer en tête. 21:42 - Pénalité pour Jaminet Le numéro 8 des Pumas relève le ballon pour son demi de mêlée. Cubelli sert Carreras qui écarte pour Delguy. Mais Lavanini est ensuite pénalisé pour un déblayage illicite à l'épaule. L'arrière des Bleus va tenter sa chance face aux poteaux. 21:39 - Encore un en-avant des Bleus Suite à une combinaison en touche, Cyril Baille lâche le ballon, ce qui provoque une mêlée pour les Cubelli et les siens au milieu du terrain. 21:36 - Sortie temporaire de Gros Le troisième ligne des Bleus cède sa place à Mauvaka pour la mêlée, introduction argentine. 21:35 - Carton jaune pour Marchand et Kremer Finalement, ce sont Julien Marchand et Marcos Kremer qui vont s'asseoir pour les 10 prochaines minutes. 21:33 - Possible carton jaune pour Baille Suite à une mêlée remportée par les Bleus, le pilier des Bleus perd ses nerfs et pousse violemment un Argentin. L'arbitre demande à revoir la scène. 21:31 - Début d'échauffourée sur la pelouse ! Les esprits s'échauffent une nouvelle fois sur la pelouse du Stade de France ! L'arbitre rappelle les joueurs à l'ordre et convoque les capitaines pour demander de l'ordre dans le combat. 21:27 - Les Bleus encore sanctionnés Romain Ntamack s'isole et ne reçoit que le soutien de Villière, qui commet une faute. Les Pumas trouvent une touche aux 22 mètres. 21:27 - Premier essai pour l'Argentine Sur un renvoi de Jalibert, son dégagement est contré, permettant à Cubelli d'aplatir dans l'en-but des Bleus ! 21:23 - Boffelli rate sa tentative L'arrière argentin loupe totalement sa pénalité, pourtant placé dans l'axe du terrain. 21:23 - 2/2 pour Jaminet L'arrière des Bleus ne tremblent pas et transforme une belle pénalité à 35 mètres des poteaux. 21:21 - Nouvelle pénalité pour Jaminet Grosse percée de Jalibert, dans l'axe du terrain qui provoque un vent de frayeur dans les rangs des Pumas. L'arbitre de la rencontre revient sur une faute et l'arrière de Perpignan va tenter de passer une deuxième pénalité. 21:20 - Pablo Matera sorti sur saignement Le numero 6 des Pumas cède sa place pour la mêlée, la faute à une blessure au visage. 21:17 - Les Pumas pénalisés Au niveau de la ligne médiane, les coéquipiers de Carreras commettent une faute grossière. Jaminet trouve une touche dans le camp argentin. 21:14 - Villière concède une touche à 5 mètres Le danger se rapproche pour les Bleus, qui sont en grande difficulté en mêlée. Sur la touche qui suit, la France obtient un renvoi sous les poteaux. LIRE PLUS

Pour ce premier test face aux Pumas, voici la composition du XV de France :

Jaminet (Perpignan) - D. Penaud (Clermont), Fickou (Racing 92), R. Ntamack (Toulouse), Villière (Toulon) - (o) Jalibert (Bordeaux-Bègles), (m) Dupont (Toulouse, cap.) - Woki (Bordeaux-Bègles), Jelonch (Toulouse), Cros (Toulouse) - Willemse (Montpellier), Flament (Toulouse) - Haouas (Montpellier), Ju. Marchand (Toulouse), Baille (Toulouse).

Remplaçants : Mauvaka (Toulouse), Gros (Toulon), Bamba (Lyon), R. Taofifenua (Lyon), Macalou (Stade Français), Alldritt (La Rochelle), Lucu (Bordeaux-Bègles), Danty (La Rochelle).

La tournée d'automne du XV de France débute ce samedi 6 novembre face aux Pumas. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h depuis le Stade de France.

Le match entre les Bleus et les Argentins sera diffusé en clair à la télévision sur l'antenne de France 2. Le match sera commenté par le binome Mathieu Lartot, Dimitri Yachvili.

Linternaute.com vous propose de vivre samedi soir, sur cette page, ce match France - Argentine en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions des joueurs et des entraîneurs.