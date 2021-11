France - Nouvelle-Zélande : chaîne TV, heure, compo... Où suivre le match de rugby en direct ?

FRANCE - ALL BLACKS. Dernier test match de la tournée d'automne pour les Bleus avec ce choc entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande.

Un avant goût de la Coupe du monde 2023 ? Dans deux ans, l'équipe de France ouvrira sa Coupe du monde face aux Blacks. Si d'ici la, le XV de France va évoluer, ce dernier match de la tournée d'automne face à la meilleure équipe du monde est un véritable test pour les Bleus. Vainqueur de l'Argentine il y a deux semaines et de la Géorgie il y a une semaine, la France va défier une équipe de Nouvelle-Zélande revancharde après sa défaite en Irlande. Pour faire face à cette montagne, Fabien Galthié et son staff ont décidé de modifié le XV de départ avec le retour de Ntamack en numéro 10 alors que Jalibert débutera la rencontre sur le banc. "Nous avons eu deux matches pour tester cette association (Jalibert en 10, Ntamack en 12) et nous avons choisi, après ces deux matches et une dizaine d'entraînements, de modifier notre composition d'équipe en faisant remonter Romain Ntamack en 10 et d'associer Jonathan Danty à Gaël Fickou au centre. Les raisons ? C'est un objectif de performance et d'expérience collective. Pendant les deux premiers matches, Fickou et Danty ont pu être associés, ils ont aussi joué trois ans ensemble au Stade Français. Antoine Dupont a lui beaucoup d'expérience collective avec Romain Ntamack (c'est la charnière de Toulouse, ndlr). Encore une fois, c'est un choix de performance plutôt qu'un choix par défaut" a expliqué longuement le sélectionneur.

À quelle heure débute le match France - Nouvelle-Zélande ?

Le coup d'envoi du dernier match de la tournée d'automne entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande débutera à 21h ce samedi 19 novembre depuis le Stade de France.

Sur quelle chaîne suivre la rencontre entre la France et la Nouvelle-Zélande ?

Le match entre les Français et les All Blacks sera diffusé en direct et en intégralité sur France 2 qui détient les droits depuis plusieurs années. Mathieu Lartot et Dimitri Yachvilli commenteront la rencontre.

Quelle est la composition du XV de France ?

Face aux Blacks, le staff des Bleus procèdent à plusieurs changements. Romain Ntamack effectue son retour à l'ouverture, Jonathan Danty prend la place de premier centre, au côté de Gaël Fickou. Gabin Villière remplace Matthis Lebel sur l'aile gauche. Marchand blessé, le poste de talonneur sera occupé par Peato Mauvaka. En première ligne, Uini Atonio est titularisé à droite de la mêlée alors que Cameron Woki formera lui l'attelage en deuxième ligne avec Paul Willemse. Jelonch, Alldriit et Cros sont titulaires en troisième ligne. La compo : Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille. Remplaçants : Barlot, Gros, Bamba, Taofifenua, Flament, Cretin, Lucu, Jalibert.

France - Nouvelle Zélande en direct ?

Si vous n'êtes pas chez vous ou que vous ne pouvez pas regarder votre télévision, sachez que le match sera à vivre en direct et en intégralité sur cette page avec les meilleures actions, les essais.