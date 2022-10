RUGBY. France - Afrique du Sud : heure, chaîne... Comment suivre le match en direct ?

Coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby féminine ce week-end avec le tout premier match de l'équipe de France ce samedi.

Samedi 8 octobre, l'équipe de France de rugby à XV débute son Mondial en Nouvelle-Zélande avec un premier très gros match face à l'Afrique du Sud. Les Bleues ont même l'honneur du match d'ouverture de ce Mondial, elles qui peuvent viser la plus belle des positions à l'issue de la compétition. Pour cette rencontre, le staff de l'équipe de France a décidé de laisser Gaëlle Hermet, troisième ligne du XV de France et capitaine, au repos. C'est la deuxième-ligne Céline Ferer qui sera capitaine de l'équipe pour ce premier match. La composition : Jacquet - Grisez, Filopon, Vernier, Boulard - Drouin, Sansus - Mayans, Menager, Escudero - Fall, Ferer - Joyeux, Touye, Deshaye.

L'objectif est de faire une grosse performance ", a expliqué le sélectionneur-entraîneur Thomas Darracq, qui a notamment justifié les absences d'Hermet et Annery sur la forme du moment : " La compétition est longue, nous avons souhaité des joueuses en pleine possession de leurs moyens. La volonté est de commencer fort. La particularité de ce Mondial fait que nous n'avons pas de poule prédéfinie pour les quarts de finale. Ce sera un basculement par rapport à un classement du premier au huitième, donc on a besoin de gagner rapidement et il est difficile de calculer et d'avoir une vraie stratégie par rapport à une équipe "bis", même si je n'aime pas utiliser ce terme. Il y a 32 joueuses et une seule équipe de France."

À quelle heure débute France - Afrique-du-Sud ?

Le premier match de la phase de poules de la Coupe du monde de rugby pour l'équipe de France débute à 3h15 du matin, heure française.

Sur quelle chaîne suivre France - Afrique-du-Sud ?

Pour suivre la rencontre et toutes les rencontres des Bleues durant ce Mondial, il faudra se brancher sur TF1, diffuseur exclusif de la Coupe du monde féminine de rugby.