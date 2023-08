Alors que les deux capitaines Finn Russell et Brice Dulin se sont retrouvés pour le toss, l'Ecossais l'a emporté et choisit d'engager.

Tête d'affiche du XV de Chardon, Finn Russell est revenu en conférence de presse sur les confrontations compliquées avec les Bleus : "À l’instant T, on est concentré sur la structure et sur la façon dont on met en place notre jeu. Cependant, décrocher une victoire serait excellent pour engranger de la confiance. Ils ont énormément de profondeur de banc, beaucoup de joueurs avec de la qualité. Ce sont toujours des tests-matchs très difficiles contre la France."

Alors que trois joueurs (Bielle-Biarrey, Boudehent et Gailleton) vont faire leurs débuts aujourd'hui, Antoine Dupont et Romain Ntamack notamment n'ont pas fait le voyage à Edimbourg. Certains cadres sont restés à Marcoussis pour continuer à travailler.

15:40 - Galthié : "Ils sont préparés"

Alors qu'il a titularisé Louis Bielle-Biarrey, Emilien Gailleton et Paul Boudehent pour la première fois, Fabien Galthié est revenu en conférence de presse sur les premières capes des jeunes joueurs : "Louis et Émilien sont avec nous depuis le mois de novembre : ils travaillent depuis près d'un an avec l'équipe de France. Peut-être que pour eux, il n'y a pas vraiment de surprise. Ça répond à une cohérence, à une logique. […] Ils sont préparés : on les avait même sortis de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Et je dois dire qu'on avait envie de les sortir avant durant le Tournoi."