France - Australie : chaîne, heure, compos... toutes les infos du match

Pour son dernier match de préparation à la coupe du Monde, le XV de France accueille, le dimanche 27 août, l'Australie dans son antre du Stade de France.

C'est le dernier bal pour les essais ! À moins de deux semaines du début de la coupe du Monde, la France défie l'Australie. C'est un choc entre deux prétendants au sacre Mondial. Défaits une seule fois par l'Écosse, les Bleus veulent continuer à monter en puissance. Pour cela, Fabien Galthié a décidé d'aligner son équipe-type avant de retrouver la Nouvelle-Zélande en ouverture du Mondial.

Au poste d'ouvreur, en l'absence de Romain Ntamack (victime d'une rupture du ligament croisé au genou gauche), la tâche a été confiée à Matthieu Jalibert. Face à la presse, le sélectionneur du XV de France a justifié son choix. "Ça fait quatre ans qu'il voyage et joue avec nous. Il a presque 30 sélections (ce sera sa 26e dimanche). Je considère que l'approche de la 30e sélection est vraiment un cap. Matthieu est en train de passer un cap dans sa croissance, son expérience individuelle et collective. C'est intéressant aussi de voir son parcours. Il a traversé des moments très heureux et d'autres plus complexes liés à la performance et à la blessure, ainsi que des moments de vie en club. Matthieu est encore un joueur jeune (24 ans) mais il s'approche de la maturité internationale. On a toujours compté sur lui depuis quatre ans. Il n'y a pas de discussions sur son potentiel et sa capacité à assumer son poste de numéro 10 avant d'affronter l'Australie."

La semaine a également été marquée par l'annonce des 33 joueurs qui forment le groupe France pour la coupe du Monde faisant neuf malheureux au passage (Chalureau, Cretin, Dulin, Dumortier, Gailleton, Laclayat, Serin, Tanga et Verhaeghe). "Par respect, on a retenu notre joie, avoue Paul Boudehent. Je me mets à leur place et ça doit être une situation qui n'est vraiment pas évidente. En plus de cela, ce sont vraiment des amis qui ne poursuivront pas avec nous. C'est vrai que ces quelques jours sont un peu particuliers. Il y a de la joie, mais aussi de la mélancolie."

Pour son quatrième et dernier match de préparation à la coupe du Monde, le Stade de France accueille un affrontement cinq étoiles : France - Australie. Le coup d'envoi de la partie sera donné à 17h45 par M.Pearce (ANG).

Comme c’est le cas pour tous les matchs de préparation des Bleus, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce France - Australie. Cette affiche sera diffusée par TF1.

Pour suivre France - Australie en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de vous inscrire gratuitement au service MyTF1 pour rejoindre par la suite TF1.

Le XV de départ du XV de France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Danty, 12. Fickou, 11. Villière ; 10. Jalibert, 9. Dupont (cap.) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Gros.

Le XV de départ de l'Australie : 15. Kellaway ; 14. Nawaqanitawase, 13. Petaia, 12. Foketi, 11. Koroibete ; 10. Gordon, 9. McDermott ; 7. Kemeny, 8. Valetini, 6. Hooper ; 5. Skelton (cap.), 4. Arnold ; 3. Tupou, 2. Porecki, 1. Bell.