France - Australie : les Bleus humilient l'Australie et foncent vers la Coupe du Monde, le résumé du match

19:42 - Antoine Dupont : "Tout le monde est conscient de l'événement qui nous attend"

Au micro de TF1, Antoine Dupont s'est exprimé à la suite de ce France - Australie : "La première période, on n'était pas satisfait du contenu. Le groupe n'est pas allé chercher les choses. La deuxième période est bien meilleure dans le contenu. Maintenant, tout le monde est conscient de l'événement qui nous attend. Fabien Galthié le rappelle. Il y aura de la fraîcheur et de la motivation pour préparer les All Blacks."