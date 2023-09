Afrique du Sud - Écosse : heure, diffusion TV... Les infos du choc en direct !

AFRIQUE DU SUD - ECOSSE. Choc d'entrée dans cette Coupe du monde 2023 de rugby pour les champions du monde en titre Sud-Africains face à l'Écosse. Heure, diffusion TV... Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette affiche de gala.

Quelle entrée en matière pour l'Afrique du Sud dans cette Coupe du monde 2023 de rugby. Pour leur entrée en lice, les Champions du monde en titre vont affronter la redoutable équipe d'Écosse. Un choc en perspective dès le premier match pour les partenaires de Cheslin Kobe qui sera bien titulaire pour affronter les coéquipiers de Finn Russell. Les Springboks arrivent en France dans une belle forme après avoir humilié la Nouvelle-Zélande à Twickenham (35-7) il y a quelques jours. Lors des deux dernières éditions, ils ont concédé une défaite (contre le Japon en 2015 et contre les Blacks en 2019), de quoi faire réfléchir Jacques Nienaber : "Gagner votre premier test dans une Coupe du monde ne signifie pas nécessairement que vous finirez par gagner ou perdre la Coupe du monde. C'est juste un fait historique. C'est sympa pour les experts et ça donne un peu plus d'enjeu. Mais est-ce que ça a une influence sur le fait de gagner ou non la Coupe du monde ? Non. Mais il est évident que cela enlèvera un peu de pression si vous gagnez le premier match." Le sélectionneur sud-africain en a profité pour donner son avis sur la formation écossaise : "Ce match contre l'Écosse est le plus important pour nous dans cette Coupe du monde parce que nous sommes dans une poule difficile.Ils sont classés cinquièmes et nous savons de quoi ils sont capables. C'est une équipe très athlétique et cela leur permet de s'engager et jouer pendant quatre-vingts minutes. C'est l'une de leurs forces."

Du côté écossais, cette Coupe du monde 2023 va avoir une saveur particulière. En effet, l'arrière mythique Stuart Hogg ne sera pas de la partie après mis un terme à sa carrière en juillet dernier. Mais pour ce 10e Mondial, le sélectionneur du XV du Chardon croît plus que jamais en l'exploit de ses joueurs : "C'est beaucoup d'émotion et d'excitation de débuter cette Coupe du monde contre l'Afrique du Sud. On est peut-être outsiders, mais le plus important est qu'on croit à la victoire. C'était la même chose quand on a affronté la France, le favori de la compétition, en match de préparation devant ses supporteurs. On veut faire le match le plus complet possible. On débute cette Coupe du monde en affrontant la meilleure équipe, c'est une grande opportunité pour nous. On a pris beaucoup de temps pour travailler notamment la mêlée et d'autres détails pour être le plus prêts possible à relever ce défi."

À quelle heure débute Afrique du Sud - Écosse ?

Le coup d'envoi du match de la Coupe du monde 2023 de rugby opposant l'Afrique du Sud à l'Écosse est prévu dimanche 10 septembre à 17h45 au Stade Vélodrome de Marseille (France). Angus Gardner (Australie) sera chargé d'arbitrer la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Afrique du Sud - Écosse ?

Détenteur des droits TV de la Coupe du monde 2023 de rugby avec M6 et TF1, France 2 diffusera le rencontre entre les Sud-Africains et les Écossais.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de la Coupe du monde 2023 de rugby entre l'Afrique du Sud et l'Écosse sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur FranceTV.

Quelles sont les compositions de l'Afrique du Sud et de l'Écosse ?

Afrique du Sud : Willemse - Arendse, Kriel, De Allende, Kolbe - (o) Libbok, (m) De Klerk - Du Toit, Wiese, Kolisi (cap.) - Mostert, Etzebeth - Malherbe, Marx, Kitshoff.

Écosse : Kinghorn - van der Merwe, Jones, Tuipulotu, Graham - (o) Russell, (m) White - Darge, Dempsey, Ritchie (cap) - Gilchrist, Gray - Fagerson, Turner, Schoeman.

