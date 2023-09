Pays de Galles - Portugal : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

Après avoir réussi son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2023 de rugby, le Pays de Galles doit confirmer face au petit poucet de ce groupe C le Portugal qui fait ses débuts dans la compétition.

Le Pays de Galles a bien commencé sa Coupe du monde 2023 de rugby après avoir battu les Fidji en remportant, en plus, un point de bonus offensif (32-26). Les Gallois doivent désormais confirmer pour faire un grand pas vers la suite de la compétition. "Le Portugal est une version similaire des Fidji. Ils jouent beaucoup au rugby, ils aiment faire circuler le ballon. J'espère que nous pourrons produire un autre grand match de rugby", a déclaré le sélectionneur du XV du Poireau Warren Gatland.

Pour sa part, le Portugal va faire ses grands débuts dans cette Coupe du monde 2023 de rugby ce samedi et disputer son deuxième mondial, 16 ans après le tout premier de son histoire. "On veut transformer ce rêve en réalité. Mais on sait très bien que la tâche sera ardue, et il faut qu'on ait un maximum d'éléments favorables en notre faveur, pour ce groupe, pour que ce soit une réussite", a avoué le sélectionneur français des Lobos Patrice Lagisquet.

A quelle heure débute le match Pays de Galles - Portugal ?

Le match entre le Pays de Galles et le Portugal débutera à 17h45 ce samedi 16 septembre. Il se déroulera à l'Allianz Riviera de Nice.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Pays de Galles - Portugal ?

C'est M6 qui diffusera ce match entre Gallois et Portugais. L'Anglais Karl Dickson sera au sifflet pour cette affiche de la poule C.

Quelle diffusion streaming pour le match Pays de Galles - Portugal ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce Pays de Galles - Portugal. En effet, 6Play et MyCanal retransmettront aussi le match.

Quelles compositions pour Pays de Galles - Portugal ?

Warren Gatland a procédé à 13 changements pour cet affrontement face au Portugal ce samedi 16 septembre. Dan Biggar, George North ou Josh Adams ne seront pas titulaires et laisseront place à des joueurs moins expérimentés comme Johnny Williams ou Mason Grady. Voici le XV de départ des Dragons Rouges : Leigh Halfpenny - Louis Rees-Zammit, Mason Grady, Johnny Williams, Rio Dyer - (o) Gareth Anscombe, (m) Tomos Williams - Dan Lydiate, Taulupe Faletau, Tommy Reffell - Christ Tshiunza, Dafydd Jenkins - Nicky Smith, Dewi Lake (c), Dillon Lewis.

De son côté, Patrice Lagisquet va s'appuyer sur de l'expérience avec sept des quinze titulaires qui ont 30 ans ou plus. Malgré tout, chaque titulaire va disputer son premier match de Coupe du monde. Voici le XV du Portugal : Francisco Fernandes - Mike Tadjer, Anthony Alves, José Madeira, Steevy Cerqueira - (o) João Granate, (m) Nicolas Martins - Rafael Simões, Samuel Marques, Jeronimo Portela - Rodrigo Marta, Tomas Appleton (c) - José Lima, Vincent Pinto, Nuno Sousa Guedes.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Pays de Galles - Portugal ?

Le Pays de Galles est évidemment le grand favori de cette rencontre sur les sites de paris sportifs comme sur Betclic où ils sont à 1,01, le nul est à 30 et la victoire portugaise est à 15. Ce sont les mêmes cotes sur Parionssport.