Quel début de match ! Les deux équipes se rendent coup pour coup et le rythme est effréné. Le Pays de Galles et le Portugal offrent un superbe spectacle avec aucun calcul.

17:34 - La situation au classement

Ce Pays de Galles - Portugal est une rencontre de la Poule C qui est composée également de l'Australie, des Fidji et de la Géorgie. Au classement, la Géorgie est dernière après avoir perdu face à l'Australie (15-35), leader. Les Gallois sont deuxièmes à égalité de point avec les Wallabies et devant les Fidji qui ont deux points. Les Lobos n'ont toujours pas joué et sont provisoirement 4es.