RUGBY. Australie-Fidji : dernière chance fidjienne, heure, chaîne TV, les infos du match

RUGBY. Bien lancée dans cette Coupe du monde 2023, l'Australie devra éteindre le feu fidjien et répondre au défi physique dans un second match qui promet un choc brutal. Suivez le direct commenté, dès 17h45, sur Linternaute.com.

En bon capitaine, Waisea a parfaitement résumé la situation dans laquelle se trouve les Fidji. "C'est quitte ou double", a-t-il soutenu en conférence de presse. Le centre fidjien dramatise un peu la situation mais il a le mérite d'exprimer clairement quels sont les enjeux du match à venir. Une semaine après leur défaite contre le Pays de Galles, qui a confirmé avec une seconde victoire bonifiée face au Portugal hier, les Fidji savent qu'ils n'ont déjà plus le droit à l'erreur s'ils veulent espérer voir les quarts de finale de la Coupe du monde 2023, et pourtant se dresse face à eux l'Australie, l'épouvantail de la Poule C. "Ils jouent très bien avec une équipe jeune et dynamique, très agressive sur la ligne davantage. Ils tiennent bien la balle, sont bons au grattage. Ils ont beaucoup d'armes", analysait le sélectionneur fidjien Simon Raiwalui.

Une si longue attente

Pas de quoi inviter à l'optimisme d'autant que le passif est lourd entre les deux nations. En effet, en 23 rencontres, les colosses du Pacifique ont mordu la poussière à 20 reprises face aux Wallabies, et n'ont plus goûté à la victoire depuis juin…1954. 69 ans d'une impensable disette. Suffisant pour peser sur le moral de n'importe quelle équipe mais pas cette génération fidjienne, convaincue de son destin. "Quand nous avons entendu ça, ça nous a donné confiance", a assuré Graham Dewes, l'ancien pilier international et depuis moins d'un an l'entraîneur des avants fidjiens.

De la pensée positive ? Non, l'intime conviction de son potentiel et l'expression de la volonté pacifique de tout surmonter. Une confiance nourrie par les performances réalisées sur le terrain. Car s'ils ont perdu contre les Gallois, cela ne dit rien de leur domination avec 60 % de possession et 655 m gagnés balle en main contre 396 m à leurs adversaires (auteurs également de plus de 250 plaquages, ndlr). "Cette défaite est une déception, nous avons travaillé dur en vue de ce match mais nous en retirerons des leçons pour affronter l'Australie", disait Waisea juste après la défaite contre les Gallois. Ces leçons sont ces trop nombreux ballons égarés qui les ont empêchés de faire la différence.

"Le plus important pour nous est de nous concentrer sur ce que nous avons à faire, nous concentrer sur les fondamentaux. Si nous parvenons à les assurer, alors ils ne pourront rien contre nous", plaide Graham Dewes. En effet, de leur capacité à produire un rugby propre déterminera le visage de la rencontre et les Australiens le savent bien.

L'Australie prête à défendre

"Ils ont cet instinct fidjien, des joueurs de classe mondiale à tous les coins du terrain et ils aiment porter le ballon partout", prévient sans détour Carter Gordon. Une puissance de frappe qui n'inquiète pas l'ouvreur et ses coéquipiers mais qui les oblige à la plus grande vigilance.

En fin stratège, Eddie Jones a préparé son jeune groupe à l'opposition à venir et a insisté sur l'aspect défensif. "Nous avons travaillé notre défense pour tenter d'annihiler toutes les opportunités qu'ils se créeront avec le ballon. Les Fidjiens sont durs à plaquer, ce sont des rocs", dévoile Nick Frost, préféré en deuxième ligne à Richie Arnold et qui aura fort à faire dans le défi physique en deuxième ligne d'autant que Skelton apparaît diminué.

Capitaine des Wallabies, le géant rochelais s'est blessé au mollet jeudi à l'entraînement et demeure incertain. Si Jones mise sur lui, il a précisé qu'il ne déciderait qu'au dernier moment selon l'état de santé de son joueur. Son absence ou même sa présence partielle serait un coup dur tant Skelton est le socle du pack aussie et incarne l'un des meilleurs atouts australiens pour contrer la puissance brute des Fidjiens. "La bataille des rucks va être intéressante. Ils sont très bons dans ce secteur et nous voulons les dominer-là", se délecte déjà Nick Frost. Une bataille féroce s'annonce à Saint-Etienne, celle de la dernière chance pour des Fidjiens qui désirent tant traduire en résultats leurs nets progrès et s'inviter enfin au concert des nations majeures du rugby. Acte de naissance ou examen de passage raté, Waisea, Tuisova, Radradra et les Flying Fidjians seront bientôt fixés.

Le match comptant pour la 2e journée entre les Wallabies, surnom des Australiens, et les Flying Fidjians aura lieu à partir de 17h45, du côté du stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne.

La rencontre de la Coupe du Monde entre l'équipe d'Australie et l'équipe des Fidji sera diffusée en direct en clair sur France 2.

La rencontre de la Coupe du Monde entre l'Australie d'Eddie Jones et les Fidji de Simon Raiwalui sera accessible en streaming sur la plateforme Francetvsport.

BetClic : Australie : 1,50 / Nul : 20 / Fidji : 2,95

Parions Sport : Australie : 1,47 / Nul : 24 / Fidji : 2,85

Winamax : Australie : 1,43 / Nul : 25 / Fidji : 3,10

Australie : 1. Bell, 2. Porecki, 3. Slipper – 4. Frost, 5. Skelton (cap.) – 6. Hooper, 7. McReight, 8. Valetini – 9. White, 10. Gordon – 11. Koroibete, 12. Kerevi, 13. Petaia, 14. Nawaqanitawasi – 15. Donaldon.

Fidji : 1. Mawi, 2. Matasevi, 3. Tagi – 4. Nasilasila, 5. Cirikidaveta – 6. Tagitagivalu, 7. Botia, 8. Mata – 9. Kuruvoli, 10. Tela – 11. Radradra, 12. Tuisova, 13. Waisea (cap.), 14. Wainiqolo – 15. Droasese.