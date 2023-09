Angleterre - Japon : diffusion TV, compos... Les infos du choc !

ANGLETERRE - JAPON. Choc en vue dans la poule D de la Coupe du monde 2023 entre le XV de la Rose et le Japon. Compositions, diffusion TV... Découvrez toutes les informations de cette affiche de gala.

Surprise en vue dans cette poule D de la Coupe du monde 2023 de rugby ? Ce soir, l'Angleterre et le Japon s'affrontent à Nice dans une rencontre qui s'annonce électrique. Si l'Angleterre a l'occasion de poursuivre sa "rédemption" en enchaînant une deuxième victoire consécutive (après celle face à l'Argentine 27-10), les Japonais peuvent faire un coup d'éclat ce dimanche en créant l'exploit face au XV de la Rose. Pour défier le Japon, le sélectionneur anglais a changé trois joueurs : Ludlam remplace le suspendu Curry alors que Sinckler et Marler entrent en première ligne. Steve Borthwick s'est félicité en conférence de presse de pouvoir changer de nombreux joueurs : "On a la chance d'avoir plusieurs joueurs de premier plan à ce poste."

Du côté japonais, après avoir battu le Chili 42-12, cette confrontation face à l'Angleterre apparaît comme un tournant de sa leur Coupe du monde. En cas de victoire, le Japon pourra entrevoir une qualification pour les quarts de finale du Mondial. Face au XV de la Rose, ils pourront compter sur le retour de leur capitaine habituel Kazuki Himeno, forfait pour le premier match à cause d'une blessure au mollet. Le capitaine en a profité en conférence de presse pour motiver ses coéquipiers : "Il faudra être à la hauteur de notre surnom de Brave Blossoms contre l'Angleterre, une des meilleures équipes au monde. On est prêts à donner 100%, voire même 120%." Dans le même temps, l'ancien capitaine Michael Leitch débutera son 15e match de Coupe du monde, effaçant ainsi des tablettes le record de Luke Thompson.

À quelle heure débute Angleterre - Japon ?

Le coup d'envoi du choc de la poule D de la Coupe du monde 2023 de rugby opposant l'Angleterre au Japon est prévu dimanche 17 septembre à 21h00 à l'Allianz Riviera de Nice (France). Le Géorgien Nika Amashukeli sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Angleterre - Japon ?

Détenteur des droits TV de la Coupe du monde 2023 de rugby avec France 2 et M6, TF1 diffusera l'affiche entre le XV de la Rose et les Japonais.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de la Coupe du monde 2023 de rugby entre l'Angleterre et le Japon sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur MyTF1.

Quelles sont les compositions du XV de la Rose et du Japon ?

Angleterre : J.Marler, J.George, K.Sinckler - M.Itoje, O.Chessum - C.Lawes (c), B.Earl, L.Ludlam - A.Mitchell (m), G.Ford (o) - M.Tuilagi, J.Marchant - E.Daly, J.May, F.Steward.

Japon : K.Inagaki, S.Horie, J.Gu - J.Cornelsen, A.Fakatava - M.Leitch, P.Labuschagne, K.Himeno (c) - Y.Nagare (m), R.Matsuda (o) - R.Nakamura, T.Osada - J.Naikabula, K.Matsushima, S.Masirewa.

Quels sont les pronostics d'Angleterre - Japon ?