Australie-Fidji - DIRECT : dernière chance fidjienne, suivez le match

RUGBY. Bien lancée dans cette Coupe du monde 2023, l'Australie devra éteindre le feu fidjien et répondre au défi physique dans un second match qui promet un choc brutal. Suivez le direct commenté sur Linternaute.com.

En direct

18:07 - White en ballon mort A 30 mètres de l'en-but fidjien, White joue par-dessus dans le fermé. Le rebond lui est défavorable et le ballon file en ballon mort. On revient donc à l'endroit du coup de pied pour une mêlée introduction Fidji.

18:06 - White intercepte Les Fidjiens ont la volonté d'aller rapidement sur les ailes à l'image de cette passe de Tela qui saute Waisea pour servir Waniqolo. L'ailier avance, veut donner après contact à l'intérieur mais White est là et récupère.

18:03 - Radradra stoppé net La mêlée fidjienne est solide et Kuruvoli ouvre le jeu grand côté à gauche. En deux passes, le ballon est envoyé sur l'aile opposée à gauche pour Radradra. Ce dernier accélère et rentre sa course pour éviter un défenseur. Il est pris par le retour puissant de Kerevi. Le ballon est ensuite gratter au sol par les soutiens australiens.

18:00 - Gordon rencontre un mur Gordon joue dans le fermé. Il a une solution à ses côtés sur l'aile mais en rentrant sa course, il bute sur Mawi qui l'attendait bas sur ses appuis et lui fait lâcher le ballon; En-avant et mêlée introduction à suivre pour les Fidjiens sur leurs 22 mètres.

17:59 - Kuruvoli égalise (3-3) Sur la ligne des 40 mètres, face aux poteaux, Kuruvoli use de son pied droit pour répondre aux Australiens et récompenser les efforts des siens.

17:57 - Les Australiens à la faute Les Fidjiens mettent beaucoup de vitesse dans leurs transmissions. Face à la percussion puissante de Mata, un Australien perd ses appuis et se jette dans le regroupement. Pénalité pour les Fidji.

17:55 - Pas loin d'intercepter White lève une chandelle vers l'aile droite pour Nawaquanitawasi. Dans les airs, l'ailier est gêné par Radradra et commet un en-avant. L'avantage ne donne rien et l'arbitre revient à la faute de main et donne mêlée introduction Fidji.

17:54 - En-avant de Radradra Après avoir failli perdre le ballon sur l'action précédente, Radradra se trompe dans sa transmission vers l'aile gauche. Sa passe est envoyée vers l'avant, ce qui permet à l'Australie de récupérer un mêlée devant ses 22 mètres.

17:52 - Les Fidjiens au contact Première séquence offensive pour les Fidjiens qui ont décidé d'imposer le défi physique avec un jeu à une passe et une percussion. Ils se sont échoués sur la ligne défensive australienne, solide.

17:50 - L'Australie ouvre le score (3-0) Après deux minutes, Donaldson débloque le compteur australien, avec une pénalité réussie facilement, face aux poteaux à 15 mètres.

17:49 - Plaquage haut de Tuisova Après la bonne prise en touche australienne, les Wallabies ouvrent sur la largeur à droite. Au centre du terrain, Tuisova attrape haut son vis-à-vis et concède une nouvelle pénalité pour les Fidji.

17:48 - Dans els 22 mètres Les Fidjiens se mettent à la faute au sol près de la ligne médiane. Sur la pénalité, Donaldson trouve une touche juste derrière la ligne des 22 mètres adverses.

17:47 - Bien pris Gordon lève une très haute chandelle dans les 22 mètres fidjiens. C'est capté par Mata qui est pris aux chevilles. Le ballon est bien conservé et Kuruvoli dégage son camp sans chercher la touche.

17:47 - Début d'Australie-Fidji ! Gordon donne le coup d'envoi pour l'Australie dans ce choc îlien face aux Fidji dans la Poule C.

17:41 - Entrée des deux équipes Dans une chaude ambiance, les joueurs de l'Australie et des Fidji ont pénétré sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.

17:40 - Des Fidjiens à l'accent français Dix joueurs évoluant en France font partie de la liste des 23 Fidjiens pour affronter l'Australie : Luke Tagi (en fin de contrat avec Provence rugby et attendu à l’Aviron bayonnais), Lekima Tagitagivalu (Section paloise), Temo Mayanavanua (Lyon), Levani Botia (La Rochelle), Josua Tuisova et Vinaya Habosi (Racing 92), Vilimoni Botitu (Castres Olympique), Jiuta Wainiqolo et le capitaine Waisea Nayacalevu pour Toulon. Semi Radradra rejoindra Lyon pour 2023/24.

17:35 - Slipper, gaucher contrarié L'expérimenté James Slipper débutera son 19e match de Coupe du monde (égalant Ashley-Cooper) sur la droite de la première ligne. Une position parfaitement inhabituelle pour lui. En effet, ce ne sera que la troisième fois seulement de sa carrière qu'il jouera comme pilier droit après 2012 contre les All Blacks à Brisbane, et 2021 contre l'Angleterre à Twickenham. Soixante-treize de ses 75 titularisations sous le maillot des Wallabies ont eu lieu en tant que pilier gauche. De quoi déséquilibrer la mêlée australienne face au spécialiste Eroni Mawi ?

17:28 - Skelton forfait Changement de dernière minute au sein du XV australien et énorme coup dur pour les Wallabies. Incertain en raison d'une blessure au mollet, Will Skelton est finalement incapable de tenir sa place pour affronter les Fidjiens. Il est remplacé en deuxième ligne par Richie Arnold et Matt Philip entre sur le banc. Le brassard de capitaine est, lui, confié au talonneur David Porecki.

17:25 - Le mauvais bilan des Wallabies Si les Australiens ont bien entamé leur Coupe du monde, cette victoire contre la Géorgie n'est que sa deuxième sur leurs 10 derniers matchs. Avant ce succès, les hommes d'Eddie Jones avaient enchaîné 5 revers consécutifs. Les Wallabies n'ont plus gagné deux rencontres de rang depuis octobre 2021 au Japon (32-23) et contre l'Argentine (32-17).

17:20 - L'impressionnante série australienne L'Australie dispose d'un ascendant historique sur les Fidji. En effet, les Wallabies ont remporté leurs 15 derniers affrontements contre leurs voisins du Pacifique et sont invaincus contre eux depuis 18 rencontres. Les Fidjiens n'ont plus battu le géant océanien depuis le 26 juin…1954, il y a 69 ans (18-16).

17:15 - Effacer le traumatisme de 2019 Au Japon lors de la précédente Coupe du monde, les Fidji ont cru réussir à vaincre l'Australie. Devant à la pause et menant jusqu'à 21-12, Waisea et les siens ont sombré physiquement à la 50e minute et encaissé un 0-27 fatal pour leurs ambitions.

17:10 - 3-0 en Coupe du monde L'Australie et les Fidji se sont croisés à trois reprises en Coupe du monde avant cette année. A chaque fois, les Australiens ont réussi à s'imposer. La première fois en 2007, ils avaient marqué 66 points et surclassé leurs rivaux (66-20). Les deux matchs suivants, l'écart s'était considérablement réduit (28-13 en 2015 et 39-21 en 2019).

17:05 - Acte XXIII L'Australie et les Fidji se retrouvent face à face pour la 23ème de leur histoire commune. Sans surprise, les Walabies dominent allégrement les débats avec 20 succès contre deux aux Fidjiens, pour un nul.

17:00 - Pas récompensés Pour leur entrée en lice, les Fidji ont échoué d'un rien à vaincre le Pays de Galles (32-26). Parfaitement dans le coup à la pause à quatre longueurs, les Îliens ont largement dominé la rencontre mais n'ont pas réussi à combler l'écart. Une défaite rageante mais aussi encourageante car avec quatre essais inscrits, les Fidjiens ont récolté les points de bonus offensif et défensif.