Pays de Galles - Argentine - EN DIRECT : les Gallois y croient

Le Pays de Galles et l'Argentine se disputent à Marseille ce samedi la première place des demi-finales de la Coupe du monde. Un match à suivre en direct et commenté à partir de 17 heures, sur le site Linternaute.com.

En direct

17:15 - Essai pour le Pays de Galles ! (5-0) Le Pays de Galles frappe en premier dans cette rencontre ! Après la mêlée bien gérée, les Gallois ouvrent le jeu et progressent vite. Ils trouvent finalement la faille à l'intérieur et c'est Dan Biggar qui conclue entre les perches pour inscrire le premier essai de cette rencontre.

17:14 - Le Pays de Galles récupère le cuir Le Pays de Galles récupère la possession du ballon après un nouvel en-avant du côté argentin, suite à une séquence offensive peu encourageante des Pumas. Ce sera une mêlée sur la ligne médiane, à gauche du terrain.

17:12 - Problème au niveau des maillot gallois Il y a de gros problèmes au niveau du floquage des maillots gallois, puisque quasiment tous les joueurs du XV du Poireau sont en train de perdre leur numéro...

17:10 - Petites imprécisions Le Pays de Galles et l'Argentine s'échangent le ballon au milieu du terrain depuis la pénalité manquée par les Argentins il y a quelques instants. Les défenses gèrent bien le coup pour le moment et profitent de quelques erreurs des deux côtés.

17:07 - Pénalité ratée côté argentin Après une superbe séquence offensive des Argentins, le Pays de Galles est pénalisé pour un hors-jeu dans ses 22 mètres. Les Pumas décident de tenter la pénalité au pied pour marquer les premiers points du match mais l'ailier Emiliano Boffelli manque sa tentative. Le score reste de 0 à 0 après 7 minutes de jeu.

17:05 - Belle première mêlée La première mêlée du match est belle, face aux perches sur la ligne des 22 mètres argentins. Les Pumas tapent au pied pour redonner le cuir aux Gallois, qui jouent une nouvelle chandelle mais les Argentins gèrent bien cette deuxième tentative et percent la défense galloise dans la foulée. Ils sont dans les 22 mètres britanniques !

17:03 - Première mêlée du match Le pays de Galles parvient à faire une première différence après la touche bien négociée. Les Argentins dégagent à nouveau au pied. Dan Biggar tape la première chandelle du match dans la foulée mais commet un en-avant à la réception. La première mêlée de la rencontre arrive !

17:01 - Un coup d'envoi bien géré par l'Argentine Les Argentins réceptionnent bien ce coup d'envoi tapé par Dan Biggar et résistent à la pression avant de taper au pied et de trouver une belle touche sur la ligne médiane.

17:00 - C'est parti entre le Pays de Galles et l'Argentine ! M. Peyper siffle le coup d'envoi de ce premier quart de finale de la Coupe du monde 2023 entre le Pays de Galles et l'Argentine ! Ce sont les Gallois qui engagent, avec un coup de pied tapé par Dan Biggar.

16:55 - Le coup d'envoi donné juste après les hymnes M. Peyper donnera le coup d'envoi d'envoi de cette rencontre entre Gallois et Argentins juste après les hymnes des deux pays, après une minute de silence en hommage aux victimes civiles du conflit israélo-palestinien et en hommage au professeur Dominique Bernard, assassiné vendredi dans un établissement d'Arras.

16:54 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse du Vélodrome Les deux équipes pénètrent sur la pelouse du stade Vélodrome, baignée d'un beau soleil. Les conditions semblent être idéales pour ce premier quart de finale de la Coupe du monde.

16:49 - Argentine-Cheika: "Le pays de Galles est favori" Le sélectionneur australien de l'Argentine, Michael Cheika, ne s'est pas privé de désigner le Pays de Galles comme le favori de ce quart de finale de la Coupe du monde, se délestant ainsi de toute éventuelle pression. Sans pour autant s'avouer battu: « « Le pays de Galles est favori, c'est difficile de l'ignorer, vu que tout le monde nous le fait remarquer, à l'exception de nos supporters, a-t-il expliqué jeudi en conférence de presse. On a conscience de la nécessité de produire quelque chose de différent pour ce match, quelque chose de spécial. C'est le seul moyen pour rivaliser avec eux, mais je crois très fort en cette équipe."

16:44 - Quatrième quart de finale pour George North Il n'a que 31 ans, mais George North va disputer ce samedi après-midi son quatrième quart de finale de Coupe du monde consécutif, après 2011, 2015 et 2019. Du haut de ses 117 sélections, North n'évolue plus à l'aile comme au début de sa carrière mais désormais au centre, ce qui ne l'empêche pas d'être l'un des atouts majeurs du Pay de Galles depuis le début de la compétition. Et ce même s'il va certainement « moins vite qu'il y a douze ans », comme l'a affectueusement fait remarquer son sélectionneur Warren Gatland en conférence de presse jeudi.

16:38 - Troisième affrontement en Coupe du monde C'est la troisième fois que le Pays de Galles et l'Argentine s'affrontent dans une Coupe du monde, mais la première fois dans la phase éliminatoire. Les Gallois ont remporté les deux premiers matchs, à chaque fois en phase de poules, en 1991 (16-7) et en 1999 (23-18).

16:32 - Argentine: La surprise Cubelli Du côté argentin, le sélectionneur australien Michael Cheika a créé la surprise en annonçant la titularisation de Tomas Cubelli au poste de demi-de-mêlée. Âgé de 34 ans (90 sélections), il a été préféré à Gonzalo Bertanou, titulaire depuis le début la compétition et qui n'a même pas été inscrit sur la feuille de match pour ce quart de finale. Pour pallier à la blessure du vice-capitaine Pablo Matera (forfait pour le reste de la compétition) en troisième ligne, c'est le joueur de Toulon Facundo Isa qui a été nommé titulaire. Le XV de départ de l'Argentine: Mallia (15) - Boffelli (14), Cinti (13), Chocobares (12), M. Carreras (11) - S. Carreras (10), Cubelli (9) - Kremer (7), Isa (8), Gonzalez (6) - Lavanini (5), Petti (4)- Gomeez Kodela (3), Montoya (2), Gallo (1).

16:25 - Pays de Galles: Biggar titulaire Pour son quatrième quart de finale de Coupe du monde d'affilée, le Pays de Galles devra faire sans l'un de ses joueurs majeurs, Taulupe Faletau, forfait jusqu'à la fin de la compétition. Il est remplacé au poste de numéro 8 par Aaron Wainwright, ce qui permet à Tommy Reffell d'intégrer l'équipe en troisième ligne. Le capitaine Jac Morgan est de nouveau titulaire après avoir été laissé au repos contre la Géorgie. Au poste de demi d'ouverture, Dan Biggar fait son grand retour après avoir été touché contre l'Australie. Le XV de départ du Pays de Galles: L. Williams (15) - Rees-Zammit (14), North (13), Tompkins (12), Adams (11) - Biggar (10), Davies (9) - Reffell (7), Wainwright (8), Morgan (6) - Beard (5), Rowlands (4) - Francis (3), Elias (2), Thomas (1).

16:18 - L'Argentine à l'affût Après avoir raté leur début de tournoi avec une vilaine défaite contre l'Angleterre (27-10), les Pumas argentins ont réussi malgré tout à se qualifier en terminant à la deuxième place du groupe D, derrière les Anglais. Pour son retour à Marseille, où elle a perdu contre le XV de la Rose il y a cinq semaines malgré un match disputé quasiment entièrement en supériorité numérique, l'Argentine se positionne avec grand plaisir comme l'outsider de cette rencontre face aux Gallois. Une position qu'elle affectionne particulièrement.

16:12 - Le Pays de Galles grand favori Le Pays de Galles aborde ce quart de finale face à l'Argentine dans le costume de favori, après avoir remporté ses quatre matchs et avoir terminé en tête de la poule C devant les Fidji et la décevante équipe d'Australie. Critiqué avant le début de la compétition après des derniers mois décevants, tant au niveau des résultats que du jeu, le XV du Poireau a su se remobiliser et disputera ce samedi après-midi son quatrième quart de finale d'affilée en Coupe du monde. Les Gallois ont atteint à deux reprises les demi-finales (2011 et 2019), sans jamais parvenir à se qualifier pour la finale.

16:06 - Un arbitre sud-africain au sifflet Pour cette rencontre entre le Pays de Galles et l'Argentine, c'est le Sud-africain Jaco Peyper qui a été désigné arbitre principal. Il avait déjà arbitré les Gallos lors du quart de finale de la Coupe du monde 2019 contre l'équipe de France, qui avait débouché sur une vive polémique après l'exclusion du Français Sébastien Vahaamahina. .