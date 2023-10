Irlande - Nouvelle-Zélande - EN DIRECT : une bataille monumentale, suivez le quart de finale

Les Irlandais ne perdent pas le ballon. A bout de souffle, ils en sont à 30 temps de jeu et continuent de pilonner la défense néo-zélandaise dans l'espoir de la briser. L'épreuve de force est colossale.

Les Irlandais sont contraints de remonter tout le terrain et multiplient les temps de jeu. Ils balayent avec précision tout le terrain et sont à 40 mètres de l'en-but adverse. Ils ont 4 points de retard à 2 minutes de la fin du match. C'est la dernière grande offensive. Ils sont obligés de marquer.

Depuis la ligne médiane, Beauden Barrett tente un improbable drop. Son coup de pied est totalement raté et file à gauche. Sexton aplatit dans son en-but, renvoie aux 22 mètres à suivre.

Derrière une bonne prise en touche, les avants irlandais avancent avec leur maul et Kelleher se voit aller dans l'en-but mais il est réceptionné par Beauden Barrett qui l'empêche d'aplatir. Action déterminante de l'arrière néo-zélandais à 8 minutes de la fin du temps réglementaire.

A 5 mètres de l'en-but, Aki coffre son vis-à-vis et récolte une pénalité. Les Irlandais vont en touche.

Face aux poteaux, à 25 mètres, Jordie Barrett ne tremble pas cette fois et donne quatre longueurs d'avance aux siens.

Sur une chandelle néo-zélandaise, Murray vient déséquilibrer Beauden Barrett dans les airs et concède une pénalité face aux poteaux.

Coupable d'avoir écroulé le maul et d'avoir concédé l'essai de pénalité, Taylor est sanctionné d'un carton jaune et va laisser à 14 ses partenaires pendant les 10 prochaines minutes.

Le lancer en touche est parfaitement pris en milieu d'alignement par Beirne. Le maul se structure et enfonce la défense néo-zélandaise. Il est écroulé par Taylor. M. Barnes donne un essai de pénalité à l'Irlande qui revient à un point. C'est de la folie au Stade de France.

A la 63e minute, Foster change trois éléments à son équipe. Il rappelle sur le banc de Groot, Lomax et Fainga'Anuku pour lancer dans la bataille Williams, Newell et Lienert-Brown.

Les Irlandais sont à l'offensive et Lowe s'incorpore à la ligne d'attaque pour servir de relais et ouvrir l'intervalle à Keenan qui s'y infiltre. Il pénètre dans les 22 mètres mais se fait accueillir par un plaquage autoritaire de Cane. Les Blacks sont en place en défense.

Juste après la pénalité ratée de Sexton, Farrell procède à deux nouveaux changements en faisant entrer McCarthy et Conan à la place d'Henderson et de van der Flier.

Décalé sur la gauche à 35 mètres, Sexton enroule un peu trop son coup de pied et son ballon file à gauche des poteaux. Premier échec du soir pour le buteur irlandais.

Collé à la ligne de touche à droite, à 28 mètres, Jordie Barrett enroule parfaitement sa tentative et réussit son deuxième coup de pied du soir.

22:14 - Essai de Jordan (17-23)

En sortie de touche, Mo'Unga attaque l'espace au ras et transperce van der Flier. Il va fixer Lowe, dernier défenseur, et envoie à l'essai en coin Jordan. Une action de 50m en trois passes qui permet aux All Black de reprendre le large à la 53e minute.